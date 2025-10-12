Mannheim – Paar in Restaurant eingeschlossen – Polizei kommt zur Hilfe

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, informierte eine männliche Person die Polizei, da er mit seiner Begleitung in einem Restaurant in den Mannheimer Quadraten eingeschlossen sei. Die beiden befanden sich in der oberen Etage eines Schnellimbisses und wurden, während der Schließzeiten in dem Restaurant eingeschlossen. Ein Verlassen des Gebäudes war somit nicht mehr möglich. Die eingesetzten Beamten konnten den 46-Jährigen sowie seine 27-jährige Begleitung hinter einer verschlossenen Türe feststellen und über das benachbarte Restaurant einen Verantwortlichen für das Objekt erreichen, der vor Ort kam und die eingesperrten Personen unversehrt befreite. Vermutlich wurden die beiden durch Mitarbeitende übersehen und versehentlich in dem Restaurant eingeschlossen.
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Samstagabend um 23:30 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Iggelheimer Straße/Landwehrstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Iggelheimer Straße in Richtung Ortsausgang. Er missachtete an der Kreuzung nach bisherigen Erkenntnissen das für ihn geltende Rotlicht. Die 86-jährige Unfallbeteiligte überquerte mit ihrem PKW zeitgleich die Kreuzung von ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Mainz – Mit Pflicht-Vorschuljahr Bildungskatastrophe vorbeugen INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die FREIEN WÄHLER im Landtag Rheinland-Pfalz fordern eine deutliche Verbesserung der frühkindlichen Sprachbildung. Aus ihrer Sicht ist die Einführung eines verpflichtenden Vorschuljahres, das an den Grundschulen angesiedelt werden soll, der Schlüssel zum Erfolg. In der 95. Plenarsitzung hat die parlamentarische Gruppe einen entsprechenden Entschließungsantrag ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen – Oppau – Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Abend des 12.10.2025 wurde gegen 19:30h auf dem Parkplatz am Bürgerhaus Oppau ein Jugendlicher von fünf bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen zwei Jugendliche den Geschädigten von einem E-Scooter aus an. Kurz darauf stießen drei weitere hinzu, woraufhin alle fünf gemeinschaftlich auf den ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Temporäre Sperrung der Auffahrt Konrad-Adenauer-Brücke für Lkw in Fahrtrichtung Mannheim Ab Montag, 27. Oktober 2025, starten die Arbeiten zur Herstellung der Brückenkappen im Bereich der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim. Weiterhin werden während der Maßnahme Übergangskonstruktionen ausgetauscht und eine Stützwand saniert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich vier Monate, also bis Ende ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der turnusmäßigen Mitgliederversammlung des Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. wurde der Vorstand für die kommenden drei Jahre neu gewählt. Die bisherige Vorsitzende Birgitta Scheib wurde dabei in ihrem Amt bestätigt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Neben der Vorsitzenden wurden auch die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, die Schatzmeisterin sowie insgesamt 15 Beisitzer*innen gewählt. ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Samstagabend wurde ein Mann in Ludwigshafen im Bereich Bgm.-Grünzweig-Straße mit schweren Gesichtsverletzungen angetroffen. Nach eigenen Angaben war er zuvor im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße von vier unbekannten Männern geschlagen worden. Der Mann wurde zur Behandlung ins Klinikum Ludwigshafen gebracht. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Täter sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittag des 11.10.2025 kam es kurz vor 13:00h in der Carl-Bosch-Straße zum Brand eines PKWs. Die beiden Insassen bemerkten während der Fahrt eine Rauchentwicklung und konnten den PKW unverletzt verlassen. Die Werksfeuerwehr der BASF sowie die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen löschten den Brand. Da der PKW auf den Gleisen der Straßenbahn ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Marcel Seegert ist „Barackler des Jahres“ 2025. Mit dieser Auszeichnung würdigt der Fanklub DoppelPass – SV Waldhof Mannheim-Fans gegen Gewalt und Rassismus e.V. eine Persönlichkeit, die den SV Waldhof Mannheim 07 über die letzten Jahre hinweg geprägt hat. Marcel „Cello“ Seegert verkörpert auf und neben dem Platz stets jene Werte, die den Waldhof-Geist ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Freitagabend gegen 21:11 Uhr kam es an der Straßenbahnhaltestelle Neuer Meßplatz, im Kreuzungbereich, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn der Linie 1. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der PKW die Waldhofstraße in Fahrtrichtung Luzenberg. An der Einmündung zur Maybachstraße bog der 23- Jährige Fahrer verbotswidrig nach ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Verkehrseinschränkungen und Umleitungen aufgrund von Bauarbeiten an der Hochstraße Süd und Gleisarbeiten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) Im Zeitraum von Samstag, 11. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 26. Oktober 2025, kommt es aufgrund umfangreicher Bauarbeiten zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr am Berliner Platz sowie im Straßenverkehr im Bereich der Mundenheimer Straße an der ... Mehr lesen»
Speyer – Rollerfahrer nach Rotlichtmissachtung schwer verletzt
Ludwigshafen – FREIE WÄHLER wollen klare Regelungen für die frühkindliche Sprachbildung
Ludwigshafen – Oppau: Jugendlicher von fünf Personen angegriffen und verletzt
Ludwigshafen – LKW Sperrung Konrad-Adenauer-Brücke ab 27.Oktober 2025
Ludwigshafen – Vorstandswahl beim Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. – Birgitta Scheib im Amt als Vorsitzende bestätigt
Ludwigshafen – Mann in der Bgm.-Grünzweig-Straße mit schweren Gesichtsverletzungen aufgefunden
Ludwigshafen – Brennendes Auto in der Carl-Bosch-Straße
Mannheim – Marcel Seegert ist „Barackler des Jahres“
Mannheim – PKW kollidiert mit Straßenbahn an der Haltestelle Neuer Meßplatz
Ludwigshafen – Bus- und Straßenbahnverkehr aufgrund von Bauarbeiten stark eingeschränkt – Sperrung Berliner Platz in zwei Phasen
