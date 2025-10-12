  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

12.10.2025, 10:29 Uhr

Mannheim – Paar in Restaurant eingeschlossen – Polizei kommt zur Hilfe

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, informierte eine männliche Person die Polizei, da er mit seiner Begleitung in einem Restaurant in den Mannheimer Quadraten eingeschlossen sei. Die beiden befanden sich in der oberen Etage eines Schnellimbisses und wurden, während der Schließzeiten in dem Restaurant eingeschlossen. Ein Verlassen des Gebäudes war somit nicht mehr möglich. Die eingesetzten Beamten konnten den 46-Jährigen sowie seine 27-jährige Begleitung hinter einer verschlossenen Türe feststellen und über das benachbarte Restaurant einen Verantwortlichen für das Objekt erreichen, der vor Ort kam und die eingesperrten Personen unversehrt befreite. Vermutlich wurden die beiden durch Mitarbeitende übersehen und versehentlich in dem Restaurant eingeschlossen.

﻿

