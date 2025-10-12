Mannheim – Marcel Seegert ist „Barackler des Jahres“

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Marcel Seegert ist „Barackler des Jahres“ 2025. Mit dieser Auszeichnung würdigt der Fanklub DoppelPass – SV Waldhof Mannheim-Fans gegen Gewalt und Rassismus e.V. eine Persönlichkeit, die den SV Waldhof Mannheim 07 über die letzten Jahre hinweg geprägt hat. Marcel „Cello“ Seegert verkörpert auf und neben dem Platz stets jene Werte, die den Waldhof-Geist ausmachen: Leidenschaft, Bodenständigkeit und Identifikation. Der 31-Jährige ist einer, der den Verein nicht nur repräsentiert, sondern tief in sich trägt. Seine Verbundenheit mit dem SV Waldhof ist spürbar. Und er steht wie kaum ein anderer in der heutigen Zeit, trotz seines Wechsels nach Ulm im Sommer, für Kontinuität.



Der gebürtige Mannheimer kehrte 2014 zu seinem Heimat- und Jugendverein zurück, wo er mit kurzer Unterbrechung bis Mitte dieses Jahres spielte und entwickelte sich dort rasch zu einer festen Größe in der Defensive. Seit 2020 führte er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Über 300 Pflichtspieleinsätze im Waldhof-Trikot zeugen von seiner Ausdauer, seinem Einsatz und seiner Treue zum Klub. Er war nie ein Lautsprecher, vielmehr überzeugte er mit Verlässlichkeit, klarer Haltung und dem ständigen Blick für das große Ganze. In seiner Rolle als Bindeglied zwischen Mannschaft und Fans stand Seegert wie kaum ein anderer für die Verbindung zwischen Spielfeld und Tribüne. Er war und ist in der heutigen schnelllebigen Welt für viele immer noch ein, wenn nicht sogar das Gesicht des SVW.

In seiner Reaktion auf die Ehrung zeigte sich Seegert bewegt: „Es ehrt mich sehr, dass ich von den Waldhöfern zum Barackler des Jahres gewählt wurde. Die bisherigen Gewinner haben über viele Jahre mit Herz und Leidenschaft in verschiedenen Funktionen den Waldhof repräsentiert und vorangebracht. Es ist etwas ganz Besonderes, mich in diese Liste einreihen zu dürfen.“

Mit Marcel Seegert wird ein Spieler geehrt, der für Werte steht, die im modernen Fußball selten geworden sind: Bodenständigkeit, Charakter und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – nicht nur in guten Zeiten, sondern gerade dann, wenn es darauf ankommt. Ein würdiger „Barackler des Jahres“, der den SV Waldhof in all seinen Facetten verkörpert.

Mit Blick auf seine Zeit beim SVW fügte er hinzu: „Ich habe immer mit Liebe und Stolz das Trikot unseres SV Waldhof getragen. Viele tolle Menschen durfte ich kennenlernen. Durch Höhen und Tiefen sind wir gegangen. Diese Auszeichnung bedeutet mir daher wirklich eine Menge. Danke.“

Die Preisverleihung fand am 11.10.2025 im Rahmen des Jubiläumsspiels „100 Jahre Alsenweg“ statt, also dort, wo „Cello“ bereits in der Jugend seine Kickschuhe geschnürt hat. Die Laudatio auf den neuen Titelträger hielt Martin Willig, selbst „Barackler des Jahres“ 2021.

Das mit der Auszeichnung verbundene Preisgeld in Höhe von 500 Euro kommt der Kinderchirurgie des Klinikums Mannheim zugute – eine Herzensangelegenheit des diesjährigen Preisträgers.

Neben Seegert waren in diesem Jahr noch der langjährige Zeugwart Fred „Chino“ Haas, Waldhof-Urgestein Bernhard „Bernd“ Helfmann (zuletzt Präsidiumsmitglied), Rebecca Schrepp (Betreuerin der Einlauf- und Fahnenkinder) sowie die kürzlich ausgeschiedene GmbH-Geschäftsführerin Jennifer Schäfer für den Preis nominiert.

Seit 2019 vergibt DoppelPass – SV Waldhof Mannheim-Fans gegen Gewalt und Rassismus e.V. – den „Barackler des Jahres“, einen Preis, mit dem der Fanclub jährlich eine Person, Gruppe oder Organisation für deren „Unterstützung des SV Waldhof Mannheim 07 e.V. in jeglicher Form“ würdigt. Unter den Fans des SV Waldhof weist die Selbstbezeichnung „Barackler“ auf die Verwurzelung des Sportvereins in der Arbeiterschaft des Stadtteils und damit verbundene Werte.

„Barackler des Jahres“ sind seit der ersten Auslobung des Preises: Sören Runke, Bernhard Trares, Martin Willig, Charly Holzmann, Matthias Findeisen, Dino de Lutiis und ab jetzt Marcel Seegert.

Bilder: Goworek

Quelle : DoppelPass – SV Waldhof Mannheim-Fans gegen Gewalt und Rassismus e.V.