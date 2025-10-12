Mannheim – Große Musik trifft kleine Ohren: Ein Konzert für Kleinkinder

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Babys und Kleinkinder im Alter von 0-3 Jahren sind in diesem Konzert gemeinsam mit einer Bezugsperson eingeladen, Musik in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben:

Am Samstag, den 18. Oktober 2025 um 10.00 und um 11.15 Uhr

im Börsensaal der Musikschule (E4, 14, 68159 Mannheim)

musizieren Kollegiumsmitglieder der Musikschule auf ihren Instrumenten und nehmen die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine musikalische Entdeckungsreise. Dabei werden unterschiedliche Stilrichtungen, Epochen und die Spieltechniken verschiedener Instrumente hör- und erlebbar gemacht.

Konzertbeginn ist um 10 Uhr und um 11.15 Uhr unter der Leitung von Elena Haag, Lothar Borg und Andrea Hintz-Rettenmaier.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter: andrea.hintz-rettenmaier@mannheim.de

Quelle: Stadt Mannheim