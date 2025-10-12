Mannheim – Bertha-und-Carl-Benz-Preis 2025 verliehen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem Festakt in der Festhalle Baumhain im Luisenpark hat Oberbürgermeister Christian Specht den Bertha-und-Carl-Benz-Preis 2025 an die 4ma 3ma Rehatechnik GmbH übergeben. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre auf Vorschlag eines Preisgerichts durch den Gemeinderat verliehen.

Die 4ma 3ma Rehatechnik GmbH ist ein Pionier bei der Entwicklung und Herstellung von individualisierten Rollstühlen für Kinder und Jugendliche. Das Unternehmen setzt auf innovative, leichte und individuell angepasste Mobilitätslösungen, die nicht nur funktional überzeugen, sondern auch zur psychischen und motorischen Entwicklung der Kinder beitragen. Mit ihrer Spezialisierung auf die Bedürfnisse dieser jungen Zielgruppe ist die Firma einzigartig.

Oberbürgermeister Christian Specht würdigte den Preisträger des 8. Bertha-und-Carl-Benz-Preises: „Die Rollstühle der 4ma 3ma Rehatechnik sind weit mehr als nur technische Hilfsmittel. Ihre Rollstühle sind leicht, gut zu bewegen und mit viel Liebe zum Detail gebaut. Mit zahlreichen Designoptionen passen sie sich an die Persönlichkeit und die Hobbys des Kinds an – so wird jeder Rollstuhl zu einem individuellen Unikat.“ Er betonte: „Der Preisträger des diesjährigen Bertha-und Carl-Benz-Preises eröffnet jungen Menschen Perspektiven, die weit über Mobilität hinausgehen. Die individuell gefertigten Rollstühle sind Schlüssel zur persönlichen Entwicklung, zur Teilhabe, zu einem selbstbestimmten Leben.“

In einem anschließenden Podiumsgespräch „Passgenau mobil – Mit dem richtigen Rollstuhl zur Selbstständigkeit“ sprachen Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Stephan Frantzen, stellv. Geschäftsführer der 4ma 3ma Rehatechnik GmbH, Simey Truong, Kundin der ersten Stunde, und Dr. Benedikt Winter, Leiter des Sozialpädiatrischen Instituts an der Universitätsmedizin Mannheim, über Mobilität, Würde und die Bedeutung passender Hilfsmittel.

Der Festakt wurde begleitet von einer Ausstellung mit Angeboten von und für Menschen mit Behinderung. Dabei präsentierten sich neben der 4ma 3ma Rehatechnik GmbH auch die AG Barrierefreiheit Mannheim e. V., die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung der Stadt Mannheim, die Gesellschaft zur Förderung des inklusiven Sports, die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), der Special Needs e. V. und der TV 1877 Mannheim-Waldhof e. V.

Schülerinnen und Schüler des Moll-Gymnasiums sorgten für den musikalischen Rahmen.

Ein Unternehmen mit Herz und Innovation

Stephan Rosenow, Fabian Dirla und Dirk Dietrich haben 1997 die 4ma 3ma Rehatechnik GmbH gegründet. Ausgangspunkt war die Unzufriedenheit mit den damals verfügbaren Rollstühlen für Kinder. Ein bahnbrechendes erstes Projekt – ein aus Legosteinen und Carbon gefertigter Rollstuhl für ein Mädchen mit Glasknochen – markierte den Startpunkt für eine Unternehmensphilosophie, die sich ganz an den Bedürfnissen von Kindern orientiert. Heute produziert und vertreibt 4ma 3ma individuell angepasste Rollstühle und Elektrorollstühle, die eine bestmögliche Bewegungsfreiheit ermöglichen. Dabei begleitet das Unternehmen Familien auch durch das komplexe Antrags- und Genehmigungsverfahren der Krankenkassen.

Mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter auch selbst Betroffene, setzt sich das Unternehmen für eine inklusive Gesellschaft ein. Die Stadt Mannheim würdigt mit der Preisvergabe das jahrzehntelange Engagement des Dortmunder Unternehmens für mehr Mobilität und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung.

Über den Bertha-und-Carl-Benz-Preis

Die Stadt Mannheim hat 2011 anlässlich des 125-jährigen Automobiljubiläums den mit 10.000 Euro dotierten Bertha-und-Carl-Benz-Preis gestiftet. Der Preis zeichnet Personen, Organisationen oder Unternehmen aus, die sich um die Verbesserung der Mobilität – insbesondere um eine umweltgerechtere, sozialere oder einfachere Mobilität – verdient gemacht haben. Letzter Preisträger war der Formula Student Germany e. V. mit dem Wettbewerb Formula Student Driverless Cup.

Quelle Stadt Mannheim