Ludwigshafen – Vorstandswahl beim Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. – Birgitta Scheib im Amt als Vorsitzende bestätigt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der turnusmäßigen Mitgliederversammlung des Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. wurde der Vorstand für die kommenden drei Jahre neu gewählt. Die bisherige Vorsitzende Birgitta Scheib wurde dabei in ihrem Amt bestätigt.

Neben der Vorsitzenden wurden auch die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, die Schatzmeisterin sowie insgesamt 15 Beisitzer*innen gewählt. Damit ist der Vorstand für die kommende Amtsperiode vollständig besetzt und arbeitsfähig.

An der Versammlung nahmen Vertreterinnen und Vertreter von 20 der angeschlossenen Mitgliedsorganisationen und -vereine teil. Unter den Gästen befand sich auch der zukünftige Sozialdezernent der Stadt Ludwigshafen, David Guthier, der die Gelegenheit nutzte, den langjährigen Einsatz des Vereins für das soziale Engagement in der Stadt zu würdigen.

In seinem Grußwort betonte er die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und freien Trägern, um die sozialen Herausforderungen in Ludwigshafen weiterhin erfolgreich zu bewältigen.

Der neu gewählte Vorstand sieht seine Aufgabe darin, die bewährte Arbeit fortzuführen, bestehende Kooperationen zu stärken und neue Impulse für die soziale Vernetzung in der Stadt zu setzen.

Quelle: Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V.