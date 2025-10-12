Ludwigshafen – Mann in der Bgm.-Grünzweig-Straße mit schweren Gesichtsverletzungen aufgefunden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Samstagabend wurde ein Mann in Ludwigshafen im Bereich Bgm.-Grünzweig-Straße mit schweren Gesichtsverletzungen angetroffen. Nach eigenen Angaben war er zuvor im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße von vier unbekannten Männern geschlagen worden. Der Mann wurde zur Behandlung ins Klinikum Ludwigshafen gebracht.

Die Täter sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein und Deutsch gesprochen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 melden unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwighsafen2@polizei.rlp.de.