Ludwigshafen – Klaus Blettner (CDU) gewinnt Stichwahl und wird neuer Oberbürgermeister

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Entscheidung in Ludwigshafen ist getroffen. Am heutigen Sonntag kam es zur Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Dr. Klaus Blettner (CDU/FWG) hat die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters gewonnen. Er setzte sich mit 58,5 Prozent gegen Jens Peter Gotter (SPD) durch und wird damit Nachfolger von Jutta Steinruck, deren Amtszeit nach acht Jahren endet. Die Wahl war von einer sehr niedrigen Beteiligung geprägt. Wie schon im ersten Wahlgang gaben nur wenige Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme ab. Erneut lag die Wahlbeteiligung unter 30 % .Auffällig auch die hohe Zahl ungültiger Stimmen, was von Beobachtern teils als Ausdruck politischer Unzufriedenheit oder Protest bewertet wird.
Erste Glückwünsche für den neuen Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU).
Vorläufiges Ergebnis:
