Ludwigshafen – Kerwe in Maudach offiziell eröffnet

Ludwigshafen / Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar. Haben Sie schon Kerwestimmung gespürt?

In Maudach auf jeden Fall! Gestern startete die Maudacher Kerwe 2025 mit einem bunten Umzug durchs Ortszentrum.

https://youtube.com/shorts/lOPOP8rBEJQ

Zahlreiche Vereine, Gruppen und Besucher sorgten für beste Stimmung, bevor Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Ortsvorsteher Andreas Olbert die Kerwe offiziell eröffneten. Bei Sonnenschein und großem Besucherandrang wurde bis in den Abend gefeiert – ein perfekter Auftakt!

Heute ging es sportlich weiter: Beim Kerwelauf zeigten zuerst die Bambini ihr Können – natürlich mit Medaille für alle. Danach gingen die Erwachsenen auf die 5- oder 10-Kilometer-Strecke, angefeuert von vielen Zuschauern entlang der Route.

Auf dem Kerweplatz warten Fahrgeschäfte, Süßigkeiten und ein vielfältiges Essensangebot – von Pizza, Pasta und Bratwurst über Dampfnudeln und Langos bis hin zu Crêpes. Ein besonderes Highlight folgt am Montagabend mit dem großen Feuerwerk, bevor die Kerwe am Dienstag ausklingt.

Also: Kommen Sie vorbei und genießen Sie das bunte Treiben – die Maudacher Kerwe 2025 bietet Spaß, Musik und gute Laune für die ganze Familie!

Maudacher Kerwe

11.10.2025 – 14.10.2025

Montag 20:30 Uhr 10. Kerwefeuerwerk

Kerwe Maudach Programm