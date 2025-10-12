Ludwigshafen – Cybercrime – So richten Sie Ihren Basisschutz ein



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des European Cyber Security Month (ECSM) informieren die Verbraucherzentralen Hessen und Rheinland-Pfalz in einem gemeinsamen Web-Seminar wie man sich vor Cybercrime schützt.

Erfahren Sie, wie die Täter vorgehen.

Lernen Sie, wie man sich verteidigt.

Tipps und Notfallhilfe, wenn Sie gehackt wurden

Cyberkriminalität zählt zu den am stärksten zunehmenden Kriminalitätsfeldern und verursacht jährlich hohe wirtschaftliche Schäden. Daher ist es wichtig, über die gängigen Vorgehensweisen der Täter sowie über geeignete Schutzmaßnahmen informiert zu sein.

Der European Cyber Security Month (ECSM) bietet jedes Jahr die Möglichkeit, sich intensiv mit Themen rund um Internetsicherheit und den Schutz vor Online-Kriminalität auseinanderzusetzen. In diesem Rahmen veranstalten die Verbraucherzentralen Hessen und Rheinland-Pfalz am 17. Oktober um 15 Uhr ein gemeinsames Web-Seminar mit dem Titel „European Cyber Security Month – Tipps zum Schutz vor Cybercrime“. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das 90-minütige Web-Seminar vermittelt praxisnahe Hinweise zur frühzeitigen Erkennung von Cyberangriffen und zeigt auf, wie sich potenzielle Schäden durch geeignete Schutzmaßnahmen minimieren lassen. Inhalte sind unter anderem der Einsatz sicherer Passwörter und Passwortmanager, aktuelle Antivirensoftware sowie regelmäßige Datensicherungen. Zusätzlich wird erläutert, welche Schritte im Schadensfall empfehlenswert sind.

Anmeldung

Interessierte können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp anmelden. Fragen können bereits bei der Anmeldung oder im Live-Chat gestellt werden.

Für die Teilnahme werden ein Computer bzw. Laptop mit Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser sollte Firefox, Google Chrome oder Microsoft Edge verwendet werden.

Quelle: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.