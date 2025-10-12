Ludwigshafen – After Work im Turmrestaurant Party, feiern, Aperol Spritz und beste Stimmung im Ebertpark



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Was für ein Abend bei der ersten After Work im Ebertpark! Eine große Schar gut gelaunter Gäste fanden sich am Freitagabend an der Konzertmuschel im Ebertpark ein, um bei der ersten After Work Party des Turmrestaurants ausgelassen zu feiern. Unter freiem Himmel wurde getanzt, gelacht und genossen – begleitet vom unverwechselbaren Sound von DJ DIDI & Isonil, die einmal mehr bewiesen, warum sie zu den Publikumslieblingen der Region zählen.



https://youtube.com/shorts/Mu9nDna4Y-s Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.

Bei angenehmen Temperaturen und kühlen Aperol Spritz-Gläsern in der Hand verwandelte sich das Areal rund um das Turmrestaurant in eine friedlichen und fröhlichen Open-Air-Partyzone. Ob auf der Tanzfläche direkt vor der Konzertmuschel oder entspannt auf den Terrassenplätzen – überall herrschte gute Laune und beste Feierabendstimmung.

Veranstalter und Gäste zeigten sich gleichermaßen begeistert von der Atmosphäre: friedlich, ausgelassen und einfach perfekt, um die Arbeitswoche hinter sich zu lassen. Das Turmrestaurant im Ebertpark bestätigte mit dieser Veranstaltung erneut seinen Ruf als einer der schönsten Treffpunkte für Events, Musik- und Feierfreunde in der Metropolregion Rhein-Neckar.



MRN-News berichtet: „Ein rundum gelungener Abend mit positiver Energie, gutem Sound und vielen glücklichen Gesichtern – genau so soll After Work klingen!“