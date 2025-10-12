Landau – Trickdiebstahl



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 11.10.2025 meldet sich ein 73-jähriger Geschädigter bei der Polizei und teilt mit, dass er Opfer eines Trickdiebstahls geworden sei.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Annweilerstraße wurde er zunächst von einem ungefähr 60-jährigen Mann angesprochen. Dieser bat den Geschädigten um etwas Kleingeld zum Telefonieren. Während der Geschädigte in seiner Geldbörse suchte, griff der Täter in diese und entwendete hierbei unbemerkt 280 Euro. Der Diebstahl wurde erst mit einigem zeitlichen Verzug bemerkt.

Bei dem Täter handelte es sich um einen ca. 60-jährigen Mann, 1,80 m groß, kräftige Statur, gepflegtes Erscheinungsbild und südosteuropäischem Aussehen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau