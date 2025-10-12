Landau – Rohrbruch: Weißquartierstraße ab Montag zwei Wochen gesperrt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – EWL: Schwere Schäden an Hausanschluss in vier Metern
Tiefe – Autoverkehr und ÖPNV werden umgeleitet
Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) muss
kurzfristig in der Landauer Innenstadt einen
Rohrbruch beheben. Bei einer Kamerainspektion der Hausanschlussleitung
wurden auf Höhe des Gebäudes Weißquartierstraße 48 schwere Schäden
festgestellt.
Das Rohr ist gebrochen und muss erneuert werden. Der EWL hat schnell
reagiert, die Bauarbeiten beginnen bereits am kommenden Montag, den 13. Oktober,
und dauern voraussichtlich zwei Wochen. Für die Reparatur wird die Weißquartierstraße
zwischen Reiterstraße und Martin-Luther-Straße voll gesperrt.
Der Autoverkehr und der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) werden
örtlich umgeleitet. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich aber
weiterhin passieren. Für die Abfallsammlung richtet der EWL Sammelpunkte ein. Die
betroffenen Anliegerinnen und Anlieger werden schriftlich informiert.
Besondere Sicherheitsvorkehrungen
Die Reparatur des Hausanschlusses gestaltet sich schwierig, weil die beschädigte
Kanalstrecke in rund vier Metern Tiefe liegt. „In dieser Tiefe zu arbeiten, erfordert
besondere Sicherheitsvorkehrungen und mehr Zeit“, erklärt der EWL. „Unser Ziel ist
es, die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschließen und die Sperrung zügig
wieder aufzuheben.“
Mit der Sanierung sichert der EWL die Funktionsfähigkeit des
Kanalnetzes. Schadhafte Leitungen können dazu führen, dass Abwasser aus dem
Kanalnetz austritt, ins Erdreich eindringt und die Umwelt belastet. Der EWL bittet daher
um Verständnis für die kurzfristige Sperrung und die Einschränkungen während der Bauzeit.
Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL)