Landau – Rohrbruch: Weißquartierstraße ab Montag zwei Wochen gesperrt



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – EWL: Schwere Schäden an Hausanschluss in vier Metern

Tiefe – Autoverkehr und ÖPNV werden umgeleitet

Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) muss

kurzfristig in der Landauer Innenstadt einen

Rohrbruch beheben. Bei einer Kamerainspektion der Hausanschlussleitung

wurden auf Höhe des Gebäudes Weißquartierstraße 48 schwere Schäden

festgestellt.

Das Rohr ist gebrochen und muss erneuert werden. Der EWL hat schnell

reagiert, die Bauarbeiten beginnen bereits am kommenden Montag, den 13. Oktober,

und dauern voraussichtlich zwei Wochen. Für die Reparatur wird die Weißquartierstraße

zwischen Reiterstraße und Martin-Luther-Straße voll gesperrt.

Der Autoverkehr und der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) werden

örtlich umgeleitet. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich aber

weiterhin passieren. Für die Abfallsammlung richtet der EWL Sammelpunkte ein. Die

betroffenen Anliegerinnen und Anlieger werden schriftlich informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen

Die Reparatur des Hausanschlusses gestaltet sich schwierig, weil die beschädigte

Kanalstrecke in rund vier Metern Tiefe liegt. „In dieser Tiefe zu arbeiten, erfordert

besondere Sicherheitsvorkehrungen und mehr Zeit“, erklärt der EWL. „Unser Ziel ist

es, die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschließen und die Sperrung zügig

wieder aufzuheben.“

Mit der Sanierung sichert der EWL die Funktionsfähigkeit des

Kanalnetzes. Schadhafte Leitungen können dazu führen, dass Abwasser aus dem

Kanalnetz austritt, ins Erdreich eindringt und die Umwelt belastet. Der EWL bittet daher

um Verständnis für die kurzfristige Sperrung und die Einschränkungen während der Bauzeit.

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL)