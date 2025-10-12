Landau Arzheim – Verkehrsunfallflucht



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 11.10.2025 gegen es gegen 10:20 Uhr kam es auf der L510 zwischen Landau Wollmesheim und Arzheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 79-jähriger Skodafahrer befuhr hierbei die L510 in Richtung Arzheim. In einer leichten Rechtskurve kam ihm ein helles Fahrzeug entgegen, was den Skodafahrer veranlasste bis in die Bankette auszuweichen.

Trotz dieses Ausweichmanövers kam es zum Zusammenprall beider Außenspiegel. Nachdem der Skodafahrer vor Ort noch einige wartete, entfernte sich der Fahrer des hellen Fahrzeuges ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Quelle: Polizeidirektion Landau