Heidelberg – Weindorf geht in die Verlängerung



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Bis zum 19. Oktober 2025 locken Wein und Geselligkeit auf den Karlsplatz

Heidelberg. Das Heidelberger Weindorf auf dem Karlsplatz ist ein Ort des gemütlichen

Zusammenseins.

Ursprünglich bis zum 12. Oktober 2025 geplant, wird das Fest aufgrund der

positiven Wetterprognosen um eine Woche verlängert. Noch bis zum 19. Oktober 2025 sind

Gäste täglich von 11 – 21 Uhr herzlich willkommen.

„Wir möchten den Heidelberger Winzern und dem lokalen Caterer mit seinen regionalen

Spezialitäten auf dem Weindorf die Möglichkeit geben, die wetterbedingt schwachen Besuchstage

auszugleichen. Da die Vorhersage für die kommende Woche sehr vielversprechend ist, verlängern

wir das Weindorf“, erklärt Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing.



Inmitten der Heidelberger Altstadt kann nun weiterhin die besondere Atmosphäre mit erlesenen

Tropfen genossen werden. Mit dabei sind die Heidelberger Weingüter Bauer, Clauer, Winter, Clauer

du Chant und Weinbau Klein. Auch die Partnerstadt Montpellier ist mit einer Auswahl an Weinen

vertreten. Das kulinarische Angebot wird durch das Catering-Unternehmen „Tischlein deck Dich“

ergänzt, das ausschließlich regionale Produkte verarbeitet und Gerichte serviert, die perfekt auf die

angebotenen Weine abgestimmt sind.

Mit Live-Musik sorgen Andy Wilsing am Freitag, 17. Oktober 2025, von 17 – 21 Uhr, das Street Fish

Duo mit Ralph US am Samstag, 18. Oktober 2025, von 17 – 21 Uhr und die Red Hot Dixie Devils am

Sonntag, 19. Oktober 2025, von 16 – 20 Uhr für das musikalische Rahmenprogramm.

Das Weindorf wird von Heidelberg Marketing organisiert und durchgeführt. Partner sind „Tischlein

deck dich“, Odenwald Quelle, Fahrwerk Umfeldmarketing und „Genial Regional“.

Bild 1: Genussmomente auf dem Weindorf © Heidelberg Marketing, Foto L.A. Gallo

Bild 2: Stimmungsvolle Atmosphäre beim 5. Heidelberger Weindorf © Heidelberg Marketing,

Foto L.A. Gallo

Quelle: Heidelberg Marketing GmbH: