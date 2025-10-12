Alzey – 4-jähriges Kind mit Fahrradschloss „gesichert“

Alzey / Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Nicht schlecht staunten Beamte der Polizeiinspektion Alzey, als sie am Samstag den 11.10.2025 die Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeuges, umgangssprachlich E-Scooter genannt, einer Kontrolle unterzogen. Die Besatzung des Streifenwagens hatte die Frau gegen 17:00 Uhr angehalten, weil an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Tatsächlich bestand für das Fahrzeug auch kein Versicherungsschutz. Weiter stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin verbotswidrig ihren 4-jährigen Sohn auf dem E-Scooter transportierte. Das Kind stand vor ihr und war mittels einem Fahrradschloss an die Lenkstange gebunden. Den überraschten Polizisten erklärte die Frau, dass sie das Kind so „gesichert“ habe, damit es während der Fahrt nicht herunterfalle. Bei der anschließenden Überprüfung ergaben sich dann auch noch Hinweise auf den Konsum von BtM. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, weshalb der Fahrerin durch einen verständigten Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Es folgten Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Entscheidung in Ludwigshafen ist getroffen. Am heutigen Sonntag kam es zur Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Dr. Klaus Blettner (CDU/FWG) hat die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters gewonnen. Er setzte sich mit 58,5 Prozent gegen Jens Peter Gotter (SPD) durch und wird damit Nachfolger ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am gestrigen Samstagabend kam es nach den Länderspielbegegnungen zur WM-Qualifikation zwischen Albanien und Serbien sowie der Türkei und Bulgarien zu spontanen Feierlichkeiten im Bereich des „Plankenkopfes“ und der Wasserturmanlage in der Mannheimer Innenstadt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Anfangs bildeten sich am sogenannten Plankenkopf in O7 / P7 Gruppierungen der jeweiligen Fanlager ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar. Haben Sie schon Kerwestimmung gespürt? INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In Maudach auf jeden Fall! Gestern startete die Maudacher Kerwe 2025 mit einem bunten Umzug durchs Ortszentrum. https://youtube.com/shorts/lOPOP8rBEJQ Zahlreiche Vereine, Gruppen und Besucher sorgten für beste Stimmung, bevor Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Ortsvorsteher Andreas Olbert die Kerwe offiziell eröffneten. Bei Sonnenschein ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Was für ein Abend bei der ersten After Work im Ebertpark! Eine große Schar gut gelaunter Gäste fanden sich am Freitagabend an der Konzertmuschel im Ebertpark ein, um bei der ersten After Work Party des Turmrestaurants ausgelassen zu feiern. Unter freiem Himmel wurde getanzt, gelacht und genossen – begleitet vom ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, informierte eine männliche Person die Polizei, da er mit seiner Begleitung in einem Restaurant in den Mannheimer Quadraten eingeschlossen sei. Die beiden befanden sich in der oberen Etage eines Schnellimbisses und wurden, während der Schließzeiten in dem Restaurant eingeschlossen. Ein Verlassen des Gebäudes war somit ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Samstagabend um 23:30 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Iggelheimer Straße/Landwehrstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die Iggelheimer Straße in Richtung Ortsausgang. Er missachtete an der Kreuzung nach bisherigen Erkenntnissen das für ihn geltende Rotlicht. Die 86-jährige Unfallbeteiligte überquerte mit ihrem PKW zeitgleich die Kreuzung von ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Mainz – Mit Pflicht-Vorschuljahr Bildungskatastrophe vorbeugen INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die FREIEN WÄHLER im Landtag Rheinland-Pfalz fordern eine deutliche Verbesserung der frühkindlichen Sprachbildung. Aus ihrer Sicht ist die Einführung eines verpflichtenden Vorschuljahres, das an den Grundschulen angesiedelt werden soll, der Schlüssel zum Erfolg. In der 95. Plenarsitzung hat die parlamentarische Gruppe einen entsprechenden Entschließungsantrag ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen – Oppau – Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Abend des 12.10.2025 wurde gegen 19:30h auf dem Parkplatz am Bürgerhaus Oppau ein Jugendlicher von fünf bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen zwei Jugendliche den Geschädigten von einem E-Scooter aus an. Kurz darauf stießen drei weitere hinzu, woraufhin alle fünf gemeinschaftlich auf den ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Temporäre Sperrung der Auffahrt Konrad-Adenauer-Brücke für Lkw in Fahrtrichtung Mannheim Ab Montag, 27. Oktober 2025, starten die Arbeiten zur Herstellung der Brückenkappen im Bereich der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim. Weiterhin werden während der Maßnahme Übergangskonstruktionen ausgetauscht und eine Stützwand saniert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich vier Monate, also bis Ende ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der turnusmäßigen Mitgliederversammlung des Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. wurde der Vorstand für die kommenden drei Jahre neu gewählt. Die bisherige Vorsitzende Birgitta Scheib wurde dabei in ihrem Amt bestätigt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Neben der Vorsitzenden wurden auch die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, die Schatzmeisterin sowie insgesamt 15 Beisitzer*innen gewählt. ... Mehr lesen»
Ludwigshafen – Klaus Blettner (CDU) gewinnt Stichwahl und wird neuer Oberbürgermeister
Mannheim – Hunderte Fußballfans feiern in der Innenstadt und legen zeitweise den Verkehr lahm
Ludwigshafen – Kerwe in Maudach offiziell eröffnet
Ludwigshafen – After Work im Turmrestaurant Party, feiern, Aperol Spritz und beste Stimmung im Ebertpark
Mannheim – Paar in Restaurant eingeschlossen – Polizei kommt zur Hilfe
Speyer – Rollerfahrer nach Rotlichtmissachtung schwer verletzt
Ludwigshafen – FREIE WÄHLER wollen klare Regelungen für die frühkindliche Sprachbildung
Ludwigshafen – Oppau: Jugendlicher von fünf Personen angegriffen und verletzt
Ludwigshafen – LKW Sperrung Konrad-Adenauer-Brücke ab 27.Oktober 2025
Ludwigshafen – Vorstandswahl beim Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V. – Birgitta Scheib im Amt als Vorsitzende bestätigt
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
Ludwigshafen – After Work im Turmrestaurant Party, feiern, Aperol Spritz und beste Stimmung im Ebertpark
Heidelberg – Gemeinderatssitzung am 8. Oktober: Top-Thema: Haushalt : OB Eckart Würzner umreißt Ist-Situation und schlägt Maßnahnen vor (Video)
Heidelberg – OB Eckart Würzner: Auf zur Jugendgemeinderatswahl 2025! Jugendliche können noch bis zum 23. Oktober kandidieren! (Video)
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-