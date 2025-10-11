  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Hilfeleistung angegriffen


Schriesheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Polizei und Rettungsdienst gegen 22:38 Uhr zu zwei hilflosen Personen gerufen.

Diese lagen an einer Haltestelle in der Frankenstraße. Vor Ort konnten die Beamten zwei offensichtlich stark alkoholisierte Personen auffinden. Als der Rettungsdienst sich bemühte der 42-jährigen Frau aufzuhelfen um eine Kopfplatzwunde zu versorgen, schrie sie sofort los und schlug um sich.

Beim Versuch sie auf der Krankentrage festzuhalten, beleidigte sie die eingesetzten Beamten und spuckte um sich. Ein 40-jähriger Mann, offenbar der Partner der Frau, versuchte mit Gewalt den Rettungsdienst und die Polizeibeamten zurückzudrängen was unterbunden werden konnte. Beide Personen wurden im Anschluss in Krankenhäuser verbracht, da beide Verletzungen aufwiesen die einer ärztlichen Untersuchung bedurften.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – PKW kollidiert mit Straßenbahn an der Haltestelle Neuer Meßplatz

    • Mannheim – PKW kollidiert mit Straßenbahn an der Haltestelle Neuer Meßplatz
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Freitagabend gegen 21:11 Uhr kam es an der Straßenbahnhaltestelle Neuer Meßplatz, im Kreuzungbereich, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn der Linie 1. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der PKW die Waldhofstraße in Fahrtrichtung Luzenberg. An der Einmündung zur Maybachstraße bog der 23- Jährige Fahrer verbotswidrig nach ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Bus- und Straßenbahnverkehr aufgrund von Bauarbeiten stark eingeschränkt – Sperrung Berliner Platz in zwei Phasen

    • Ludwigshafen – Bus- und Straßenbahnverkehr aufgrund von Bauarbeiten stark eingeschränkt – Sperrung Berliner Platz in zwei Phasen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Verkehrseinschränkungen und Umleitungen aufgrund von Bauarbeiten an der Hochstraße Süd und Gleisarbeiten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) Im Zeitraum von Samstag, 11. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 26. Oktober 2025, kommt es aufgrund umfangreicher Bauarbeiten zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr am Berliner Platz sowie im Straßenverkehr im Bereich der Mundenheimer Straße an der ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Rauf aufs Eis – Eissportzentrum Herzogenried startet am 11. Oktober 2025 in die Eislaufsaison 2025/2026

    • Mannheim – Rauf aufs Eis – Eissportzentrum Herzogenried startet am 11. Oktober 2025 in die Eislaufsaison 2025/2026
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mannheim eröffnet die Eislaufsaison 2025/2026: Am Samstag, 11. Oktober 2025, beginnt ab 14 Uhr die öffentliche „Eiszeit“ im Eisportzentrum Herzogenried. Schon seit einigen Wochen sind die Eissportler und Jungprofis der Adler zum Training auf dem Eis in einer Halle. Mannheim hat einen ganz besonderen Bezug zu „Eis“, das zeigt sich als ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Randalierer löst Polizeieinsatz aus

    • Mannheim – Randalierer löst Polizeieinsatz aus
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Freitagnachmittag, gegen 16:15 Uhr kam es in Mannheim in der Waldstraße zu einem polizeilichen Einsatz. Kurz zuvor war über den Notruf eine randalierende Person in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Die eintreffende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen wurde vor Ort von einer männlichen Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Der 24-jährige Mann ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – Wolf auf A65 bei Edesheim überfahren

    • Edenkoben – Wolf auf A65 bei Edesheim überfahren
      Edenkoben / A65 – Edesheim / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag, den 10.10.2025, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen toten Hund auf der A65 zwischen Edenkoben und Landau. Das Tier konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Landau auf der Fahrbahn festgestellt werden und wurde in den Grünstreifen gezogen. Dort stellten die Beamten fest, dass ... Mehr lesen»

      • Landau – Stadtrat stimmt Gesellschaftsverträgen zu: Kulturbüro und Büro für Tourismus werden Töchter der Stadtholding Landau

    • Landau – Stadtrat stimmt Gesellschaftsverträgen zu: Kulturbüro und Büro für Tourismus werden Töchter der Stadtholding Landau
      Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Was der Stadtrat bereits im April 2025 auf den Weg gebracht hatte, wurde jetzt nochmals mehrheitlich bestätigt: Zur Abstimmung standen die finalisierten Gesellschaftsverträge der zukünftigen Töchterunternehmen der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH. Das Kulturbüro wird künftig in der StadtKultur Landau in der Pfalz gGmbH seine Aufgaben in ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Kommunale Biotopverbundplanung: Stadt konkretisiert Landesfachplan – 16 Schwerpunktbereich identifiziert

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg legt dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am Mittwoch, 15. Oktober 2025, die Kommunale Biotopverbundplanung zur Beratung vor. Der Gemeinderat entscheidet voraussichtlich am 13. November 2025. Ausgangspunkt ist der landesweite Fachplan Biotopverbund. Er soll bis 2030 auf 15 Prozent der Offenlandfläche Baden-Württembergs ein vernetztes System von ... Mehr lesen»

      • Speyer – Fortsetzung der Druckerwochenenden am 25. und 26. Oktober

    • Speyer – Fortsetzung der Druckerwochenenden am 25. und 26. Oktober
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Am Samstag, 25. Oktober, sowie Sonntag, 26. Oktober 2025, lädt die Winkeldruckerey im Kulturhof von jeweils 11 bis 18 Uhr wieder zur „offenen Werkstatt“ ein. An diesem Wochenende ist der selbstständige Grafiker, Drucker und Verleger Klaus Raasch aus Hamburg zu Gast. Er ist spezialisiert auf den Holzschnitt, besonders den Farbholzschnitt, der ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald – Treuemedaillen für Handwerker

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote 40 Jahre – Treue-Medaille in Gold Ruthard Galm, Autohaus Käsmann GmbH, ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Erfolgreiche Vernetzung und Austausch – Veranstaltung „Soziale Institutionen – Gemeinsam stark“ voller Erfolg

    • Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der interkulturellen Woche, einer bundesweiten Aktion, die sich für eine offene, vielfältige Gesellschaft ausspricht, fanden auch in Hockenheim zahlreiche spannende Aktionen statt. Um Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit verschiedener sozialer Einrichtungen vorzustellen, veranstaltete die Stadtverwaltung, federführend durch die Integrationsbeauftragte Petra Grabs geplant und umgesetzt, die Informationsveranstaltung „Soziale Institutionen ... Mehr lesen»

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

