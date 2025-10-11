Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Waffenbehörde hat von Montag, 13. Oktober, bis einschließlich Mittwoch, 15.Oktober, wegen eines Lehrgangs geschlossen. Die Kreisverwaltung bittet um Beachtung und dankt den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis.
Quelle Rhein-Pfalz-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis – Waffenbehörde vom 13. bis 15. Oktober geschlossen
