Neustadt/Weinstraße – Diebstahl einer Handtasche



Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 10.10.2025 gegen 16:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Adolf-Kolping-Straße zur Entwendung einer Handtasche.

Als die Geschädigte ihren Einkaufswagen nach dem Einkaufen in den Einkaufswagenunterstand zurückbrachte, vergaß sie ihre Handtasche am Einkaufswagen. Als ihr nach wenigen Metern auffiel, dass sie ihre Handtasche vergessen hatte, war diese bereits entwendet worden. In der mittelgroßen braunen Lederhandtasche befand sich ein brauner Ledergeldbeutel.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße