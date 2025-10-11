Mannheim – Rauf aufs Eis – Eissportzentrum Herzogenried startet am 11. Oktober 2025 in die Eislaufsaison 2025/2026

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mannheim eröffnet die Eislaufsaison 2025/2026: Am Samstag, 11. Oktober 2025, beginnt ab 14 Uhr die öffentliche „Eiszeit“ im Eisportzentrum Herzogenried. Schon seit einigen Wochen sind die Eissportler und Jungprofis der Adler zum Training auf dem Eis in einer Halle. Mannheim hat einen ganz besonderen Bezug zu „Eis“, das zeigt sich als „Eishockeystadt“ mit und bei den „Adler Mannheim“ oder auch an den vielen Talenten im Eiskunstlaufen. Und die Mannheimerinnen und Mannheimer begeben sich aber auch gerne selbst auf das Eis.

Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer hat sich beim Vor-Ort-Termin vorab auf die Kufen geschwungen. „Das Eissportzentrum Mannheim ist ein Besuchermagnet. Letzte Saison konnten wir mehr als 130.000 Eislaufbegeisterte verzeichnen. Die Besucherzahlen sind sehr erfreulich und zeigen, dass die Eislaufinteressierenden dankbar über das breite Angebot im Eissportzentrum sind und sich jedes Jahr auf neue und altbewährte Veranstaltungsformate freuen“, sagt er.

Geradezu ideal für Besucherinnen und Besucher sind die zwei überdachten Eisflächen (30 x 60 Meter), die zu einer Rundbahn zusammengeschlossen werden können. Das sind die infrastrukturellen Vorzüge des Eissportzentrums. Neben dem Rundlauf werden gesonderte Eiszeiten für Anfänger und Eltern mit Kindern sowie für die Erwachsenengeneration ab 50 Jahren angeboten. Die Schlägerläufe, Eisdiscos und der „Mannheimer Musikexpress“ sind beliebte Formate, die auch in dieser Saison fortgeführt werden.

Neu: Eislaufen als privates Event

Neu in dieser Saison ist, dass nun auch Firmen für eigene Veranstaltungen und Events Laufzeiten unter der Woche im Eisportzentrum mieten können. Einer Firmen-Weihnachtsfeier auf dem Eis in Mannheim zum Beispiel steht dann nichts mehr im Wege. Firmenanfragen können an 52ueberlassungen@mannheim.de gerichtet werden.

Für einen Besuch des Eissportzentrums können Tickets an der Barkasse, am Kassenautomaten vor Ort oder online (nur Einzeltickets, ohne Terminbindung) gekauft werden. Mit den Online-Tickets können die Warteschlangen an der Kasse umgangen werden. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es beim Eissportzentrum Herzogenried unter 06212 301095, per E-Mail an fb52@mannheim.de oder im Internet unter www.mannheim.de/eislaufen.

Hintergrund: Termine und öffentliche Läufe

Die öffentlichen Rundläufe, bei denen beide Eishallen zusammengelegt werden, finden freitags von 20 bis 22 Uhr, samstags von 19 bis 22 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr statt.

Die gesonderte Eiszeit für Anfänger und Eltern mit Kindern wird samstags von 14 bis 17.30 Uhr und sonntags von 10 bis 13.30 Uhr angeboten. Kleinkinder können hier mit Eislaufhilfen den Kufensport „spielend“ erlernen und haben großen Spaß dabei.

Für die Generation 50 Plus gibt es mittwochs von 12.45 bis 14 Uhr und freitags von 12.45 bis 14 Uhr eine Eislaufzeit, die nur ihnen vorbehalten ist.

Schlittschuhe können vor Ort geliehen werden. Es gibt sogenannte Gleiter (universell verstellbar) ab Größe 23 für die Allerkleinsten, ansonsten Schlittschuhgrößen von 26 bis 49.

In den Herbstferien Baden-Württembergs und in der Fasnachtswoche wird der „Schlägerlauf“ für alle Eishockey-Fans angeboten. Hier haben die Eissport-Fans Gelegenheit, es den Eishockey-Cracks nachzumachen und dem schnellen Kufensport zu frönen. Selbst mitzubringen sind die entsprechende Schutzausrüstung (Eishockeyhelm, Handschuhe) sowie Eishockeyschläger und Puck.

Auch in der neuen Eislaufsaison lädt das Eissportzentrum zur beliebten Eisdisco für Jung und Alt und der Kindereisdisco ein. Die Termine für die Eisdiscos sind an den Freitagen 7. November 2025, 5. Dezember 2025, 6. Februar 2026 und 13. März 2026 jeweils von 20 bis 22.30 Uhr. Die Kinderdiscos am 7. November 2025 und 13. März 2026 finden jeweils von 16.30 bis 19 Uhr in der roten Halle für alle eislaufbegeisterten Grundschüler mit Aufsichtsperson statt. Der Online-Verkauf zu den ersten Eisdiscos ist bereits gestartet.

Auf dem Eis Runden drehen, Lieblingsmusik vom Band hören und Freunde treffen – das steht im Mittelpunkt des „Mannheimer Musikexpress“: Dieses Veranstaltungsformat im Rundlauf, das musikalische Schwerpunkte setzt, findet regelmäßig einmal zur Monatsmitte freitags von 20 bis 22 Uhr statt. Am 17. Oktober 2025 ist das Motto „Rock und Pop“, am 21. November 2025 „Musikcharts“, am 19. Dezember 2025 der „Weihnachtslauf“, am 16. Januar 2026 „Hip-Hop und Rap“ und am 13. Februar zum Abschluss der „Fasnachtslauf“.

