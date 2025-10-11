Mannheim: PKW kollidiert mit Straßenbahn an der Haltestelle Neuer Meßplatz



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Freitagabend gegen 21:11 Uhr kam es an der Straßenbahnhaltestelle Neuer Meßplatz, im Kreuzungbereich, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn der Linie 1.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der PKW die Waldhofstraße in Fahrtrichtung Luzenberg. An der Einmündung zur Maybachstraße bog der 23- Jährige Fahrer verbotswidrig nach links ab und übersah dabei eine herannahende Straßenbahn. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß entstand am PKW ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000Euro, der Schaden an der Straßenbahn wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Von den Fahrgästen kam in der Straßenbahn niemand zu Schaden. Zudem kam es aufgrund des Unfalls zu keinen großen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim