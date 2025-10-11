Ludwigshafen – Umleitung der Buslinie 76 wegen Kerweumzug Maudach

Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund des Kerweumzugs in Ludwigshafen-Maudach werden am Samstag, 11. Oktober 2025, die Maudacher Straße, Bergstraße und Breite Straße zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die Buslinie 76 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv).

Linie 76

in beiden Fahrtrichtungen Umleitung zwischen den Haltestellen Krappstraße und Maudacher Bruch

Entfall der Haltestellen Maudach Ortsmitte, Maudacher Schloss und Mittagsweide

zusätzliche Bedienung der BRN-Haltestelle Maudach-Süd in Höhe der Schweigener Straße