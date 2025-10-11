Ludwigshafen – Bus- und Straßenbahnverkehr aufgrund von Bauarbeiten stark eingeschränkt – Sperrung Berliner Platz in zwei Phasen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Verkehrseinschränkungen und Umleitungen aufgrund von Bauarbeiten an der Hochstraße Süd und Gleisarbeiten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Im Zeitraum von Samstag, 11. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 26. Oktober 2025, kommt es aufgrund umfangreicher Bauarbeiten zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr am Berliner Platz sowie im Straßenverkehr im Bereich der Mundenheimer Straße an der Durchfahrt zum Berliner Platz. Hintergrund sind Arbeiten im Zuge des Ersatzneubaus an der Hochstraße Süd (B37) sowie kurzfristig notwendige Gleisarbeiten. Um die Sperrungen optimal zu nutzen und die Auswirkungen für Fahrgäste und Verkehrsteilnehmende so gering wie möglich zu halten, werden mehrere Maßnahmen gebündelt durchgeführt.

Der Bereich der Durchfahrt von der Mundenheimer Straße zum Berliner Platz wird im genannten Zeitraum vollständig gesperrt sein, da im Bereich des Ersatzbaus umfangreiche Arbeiten umgesetzt werden. Dazu gehören Oberleitungsarbeiten, die Herstellung von Kappen, Beschichtungsarbeiten sowie der Einbau von Entwässerungsleitungen und das Verlegen von Leerrohrleitungen.

Während der Bauarbeiten wird eine Querung in Nord-Süd-Richtung für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen jederzeit möglich sein. Die Konrad-Adenauer-Brücke wird wie gewohnt für den Kraft-, Rad- und Fußverkehr nutzbar sein.

Der Kraftverkehr aus Richtung Yorckstraße kommend folgt der ausgeschilderten Umleitung über die Mundenheimer Straße/Rottstraße/Rheinallee/Rheinuferstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße/Lichtenberger Ufer/Wredestraße, um die Innenstadt zu erreichen. Der Kraftverkehr aus Richtung Mundenheim kommend folgt der Umleitung über die Yorckstraße/Rheinuferstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße/Lichtenberger Ufer/Wredestraße.

Parallel zur städtischen Baumaßnahme erneuert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) in den rheinland-pfälzischen Herbstferien Teile ihrer Infrastruktur, um auch weiterhin einen sicheren und komfortablen Bahnverkehr in Ludwigshafen und entlang der Rhein-Haardtbahn gewährleisten zu können. Durch diese Baumaßnahmen ergeben sich Betriebseinschränkungen und Umleitungen auf den Bus- und Stadtbahnlinien der rnv.

Ausführliche Informationen sind zu finden unter

www.rnv-online.de/baustellen-lu-rhb

https://www.rnv-online.de/media/rnv-online.de/Fahrtinfo/Verkehrsmeldungen/Infokarte_-_Sperrung_Berliner_Platz.pdf

Quelle Stadt Lu

