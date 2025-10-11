Landau – Stadtrat stimmt Gesellschaftsverträgen zu: Kulturbüro und Büro für Tourismus werden Töchter der Stadtholding Landau

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Was der Stadtrat bereits im April 2025 auf den Weg gebracht hatte, wurde jetzt nochmals mehrheitlich bestätigt: Zur Abstimmung standen die finalisierten Gesellschaftsverträge der zukünftigen Töchterunternehmen der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH. Das Kulturbüro wird künftig in der StadtKultur Landau in der Pfalz gGmbH seine Aufgaben in der Hochkultur und der freien Kulturszene wahrnehmen. Das Büro für Tourismus geht in der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH auf und übernimmt dort die Bereiche Tourismus, Stadtmarketing und Lebensraummarketing.

„Wir freuen uns über das erneute Vertrauen des Stadtrats in unser Vorhaben. Damit lösen wir uns von getrennten Perspektiven und setzen auf synergetische Zusammenarbeit – ein Gewinn für die Stadt Landau“, sagt Daniel Zacher, Geschäftsführer der Stadtholding.

„Mit der Gründung der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH unter dem Dach der Stadtholding entsteht eine starke Struktur, die die Marke Landau weiter voranbringt und den Tourismus nachhaltig stärkt. Durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten geben wir dem Standort den nötigen Schwung für die Zukunft – und profitieren von der gebündelten Kompetenz unserer Gemeinschaft“, ergänzt Nina Ziegler, Leiterin des Büros für Tourismus und zukünftige Geschäftsführerin der StadtLeben Landau in der Pfalz GmbH.

„Ich bin dankbar für den Zuspruch des Stadtrats und den offenen, ehrlichen Diskurs, der dieser Entscheidung vorausging. Durch die Bündelung unserer Aufgaben können wir die Kultur in Landau nachhaltig stärken und weiterentwickeln“, sagt Miriam Erb, Leiterin des Kulturbüros und künftige Geschäftsführerin der StadtKultur Landau in der Pfalz gGmbH.

Bildquelle: Stadtholding Landau

Bildunterschrift: Leitungsteam der Stadtholding Landau. V.l.n.r. (Oben) Christof Drost (Bäder), Thorsten Hartmann (Verwaltung), Johannes Klement (Veranstaltungsstätten) // (Unten) Daniel Zacher (Geschäftsführer), Nina Ziegler (Geschäftsführerin StadtLeben), Miriam Erb (Geschäftsführerin StadtKultur)