Landau – Kommende Veranstaltung der Koordinationsstelle Ehrenamt: Landau lädt zur Vereinekonferenz mit der Beigeordneten Lena Dürphold



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Austausch, Vernetzung und gelebtes Engagement wird auch in diesem Jahr auf

der Landauer Vereinekonferenz am Donnerstag, 30. Oktober, geboten.

Das regelmäßige Treffen der Landauer Vereine bietet Raum für Dialog, Information

und Zusammenarbeit – mit dem Ziel, das vielfältige Vereinsleben in der Stadt

weiter zu stärken. Außerdem bietet es den Vereinsvertretenden die Möglichkeit,

mit der Beigeordneten Lena Dürphold und weiteren Vertretenden der Stadt in

den Austausch zu treten.

Die Vereinekonferenz findet statt am:

Datum: Donnerstag, 30.10.2025

Uhrzeit: 18:00 bis 21:00 Uhr

Ort: Haus am Westbahnhof

Besondere Themen an diesem Abend sind:

• Dialog mit der Beigeordneten Lena Dürphold

• Kurzvorstellung des Bürgervereins mit dem Projekt Bürgerbus, Rolf

Lüchow

• Kurzvorstellung der ehrenamtlichen Bürger-Solarberatung, Armin Pitz

• Kurzvorstellung des Freundeskreises der RPTU in Landau, Eva Schübel

• Aktuelle Informationen und das Veranstaltungs- und Fortbildungspro-

gramm 2026 der Koordinationsstelle Ehrenamt, Angelika Kemmler.

Gegen 19:30 Uhr haben die Teilnehmenden bei einem Imbiss und Getränk die

Möglichkeit zum Networking.

Kontakt:

Für die Teilnahme an der Vereinekonferenz ist eine Anmeldung per E-Mail bei

der Koordinationsstelle Ehrenamt (angelika.kemmler@landau.de) erforderlich.

Foto:

Die Koordinationsstelle Ehrenamt der Stadt Landau lädt ein. (Quelle: Stadt

Landau)

Quelle: Stadtverwaltung Landau