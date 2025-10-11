Edenkoben – Wolf auf A65 bei Edesheim überfahren

Edenkoben / A65 – Edesheim / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag, den 10.10.2025, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen toten Hund auf der A65 zwischen Edenkoben und Landau. Das Tier konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Landau auf der Fahrbahn festgestellt werden und wurde in den Grünstreifen gezogen. Dort stellten die Beamten fest, dass es sich aufgrund der körperlichen Merkmale möglicherweise um einen Wolf handeln könnte. Der zuständige Jagdpächter bestätigte dies vor Ort. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf wurde daraufhin verständigt.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Verkehrseinschränkungen und Umleitungen aufgrund von Bauarbeiten an der Hochstraße Süd und Gleisarbeiten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) Im Zeitraum von Samstag, 11. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 26. Oktober 2025, kommt es aufgrund umfangreicher Bauarbeiten zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr am Berliner Platz sowie im Straßenverkehr im Bereich der Mundenheimer Straße an der ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mannheim eröffnet die Eislaufsaison 2025/2026: Am Samstag, 11. Oktober 2025, beginnt ab 14 Uhr die öffentliche „Eiszeit“ im Eisportzentrum Herzogenried. Schon seit einigen Wochen sind die Eissportler und Jungprofis der Adler zum Training auf dem Eis in einer Halle. Mannheim hat einen ganz besonderen Bezug zu „Eis“, das zeigt sich als ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Freitagnachmittag, gegen 16:15 Uhr kam es in Mannheim in der Waldstraße zu einem polizeilichen Einsatz. Kurz zuvor war über den Notruf eine randalierende Person in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Die eintreffende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen wurde vor Ort von einer männlichen Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Der 24-jährige Mann ... Mehr lesen»
- Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Was der Stadtrat bereits im April 2025 auf den Weg gebracht hatte, wurde jetzt nochmals mehrheitlich bestätigt: Zur Abstimmung standen die finalisierten Gesellschaftsverträge der zukünftigen Töchterunternehmen der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH. Das Kulturbüro wird künftig in der StadtKultur Landau in der Pfalz gGmbH seine Aufgaben in ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg legt dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am Mittwoch, 15. Oktober 2025, die Kommunale Biotopverbundplanung zur Beratung vor. Der Gemeinderat entscheidet voraussichtlich am 13. November 2025. Ausgangspunkt ist der landesweite Fachplan Biotopverbund. Er soll bis 2030 auf 15 Prozent der Offenlandfläche Baden-Württembergs ein vernetztes System von ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Am Samstag, 25. Oktober, sowie Sonntag, 26. Oktober 2025, lädt die Winkeldruckerey im Kulturhof von jeweils 11 bis 18 Uhr wieder zur „offenen Werkstatt“ ein. An diesem Wochenende ist der selbstständige Grafiker, Drucker und Verleger Klaus Raasch aus Hamburg zu Gast. Er ist spezialisiert auf den Holzschnitt, besonders den Farbholzschnitt, der ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote 40 Jahre – Treue-Medaille in Gold Ruthard Galm, Autohaus Käsmann GmbH, ... Mehr lesen»
- Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der interkulturellen Woche, einer bundesweiten Aktion, die sich für eine offene, vielfältige Gesellschaft ausspricht, fanden auch in Hockenheim zahlreiche spannende Aktionen statt. Um Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit verschiedener sozialer Einrichtungen vorzustellen, veranstaltete die Stadtverwaltung, federführend durch die Integrationsbeauftragte Petra Grabs geplant und umgesetzt, die Informationsveranstaltung „Soziale Institutionen ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg ist beim Landespreis Radinfrastruktur Baden-Württemberg 2025 als Gewinnerkommune ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Radkongresses Baden-Württemberg am 9. und 10. Oktober 2025 im Heidelberg Congress Center (HCC) statt. Prämiert wurde die Radwegeachse Bahnstadt – Neuenheimer Feld als kommendes Schlüsselprojekt für den Rad- und Fußverkehr in ... Mehr lesen»
- Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, 17. Oktober 2025, und Samstag, 18. Oktober 2025, wird die Stadthalle Weinheim erneut zum Treffpunkt für alle Freunde der Mundart, des Wortwitzes und der regionalen Kultur. Das Mundart-Festival 2025 lädt an gleich zwei Abenden dazu ein, die sprachliche und musikalische Vielfalt der Region zu feiern – mit Humor, ... Mehr lesen»
Ludwigshafen – Bus- und Straßenbahnverkehr aufgrund von Bauarbeiten stark eingeschränkt – Sperrung Berliner Platz in zwei Phasen
Mannheim – Rauf aufs Eis – Eissportzentrum Herzogenried startet am 11. Oktober 2025 in die Eislaufsaison 2025/2026
Mannheim – Randalierer löst Polizeieinsatz aus
Landau – Stadtrat stimmt Gesellschaftsverträgen zu: Kulturbüro und Büro für Tourismus werden Töchter der Stadtholding Landau
Heidelberg – Kommunale Biotopverbundplanung: Stadt konkretisiert Landesfachplan – 16 Schwerpunktbereich identifiziert
Speyer – Fortsetzung der Druckerwochenenden am 25. und 26. Oktober
Mannheim – Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald – Treuemedaillen für Handwerker
Hockenheim – Erfolgreiche Vernetzung und Austausch – Veranstaltung „Soziale Institutionen – Gemeinsam stark“ voller Erfolg
Stadt Heidelberg erhält Landespreis Radinfrastruktur 2025 – Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Schaffen sichere und attraktive Angebote für den Radverkehr“
Weinheim – Mundart-Festival: Ein Abend für Dialekt, Wortwitz und Seemannslieder in der Stadthalle
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
Heidelberg – Gemeinderatssitzung am 8. Oktober: Top-Thema: Haushalt : OB Eckart Würzner umreißt Ist-Situation und schlägt Maßnahnen vor (Video)
Heidelberg – OB Eckart Würzner: Auf zur Jugendgemeinderatswahl 2025! Jugendliche können noch bis zum 23. Oktober kandidieren! (Video)
Ludwigshafen – AKTUELLES – Ermittlungen nach tödlichen Schüssen laufen auf Hochtouren
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-