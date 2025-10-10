  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.10.2025, 20:00 Uhr

Stadt Heidelberg erhält Landespreis Radinfrastruktur 2025 – Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Schaffen sichere und attraktive Angebote für den Radverkehr“

Von links: Winfried Hermann, Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg, Oberbürgermeister Eckart Würzner und Mobilitätsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain stellten im Rahmen eines öffentlichen Gesprächs auf dem Europaplatz den aktuellen Stand der Radplanung in Heidelberg und Baden-Württemberg vor. Foto: Christian Buck
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg ist beim Landespreis Radinfrastruktur Baden-Württemberg 2025 als Gewinnerkommune ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Radkongresses Baden-Württemberg am 9. und 10. Oktober 2025 im Heidelberg Congress Center (HCC) statt. Prämiert wurde die Radwegeachse Bahnstadt – Neuenheimer Feld als kommendes Schlüsselprojekt für den Rad- und Fußverkehr in Heidelberg sowie als Beispiel für innovative Radinfrastruktur im städtischen Umfeld. Mit der Auszeichnung würdigt das Land Heidelbergs konsequenten Einsatz für eine nachhaltige, klimafreundliche und zukunftsorientierte Mobilitätsgestaltung.

Land zeichnet mit Landespreis hervorragende Radprojekte aus

Mit dem Preis zeichnet das Land Baden-Württemberg Kommunen und Landkreise aus, die beispielhafte Projekte im Radverkehr umsetzen. Prämiert werden Vorhaben, die sich durch hohe Planungs- und Bauqualität, innovative Ansätze und besondere Alltagstauglichkeit auszeichnen. Wichtige Kriterien sind die strategische Bedeutung im Radverkehrsnetz, die Verbesserung von Sicherheit und Komfort für Radfahrende sowie der Beitrag zur Verkehrswende und zum Klimaschutz. Ziel des Preises ist es, Best-Practice-Beispiele sichtbar zu machen und zur Nachahmung anzuregen.

„Der Landespreis Radinfrastruktur ist eine großartige Bestätigung für unseren Weg hin zu einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilität in Heidelberg. Das Fahrrad ist bereits heute das beliebteste Verkehrsmittel in Heidelberg – rund 33 Prozent aller Wege werden mit dem Rad zurückgelegt, im Stadtgebiet sogar 38 Prozent“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Mit Projekten wie der Radachse Bahnstadt–Neuenheimer Feld, neuen Fahrradstraßen, dem Ausbau des Radnetzes und Fahrradparkhäusern am Europaplatz und Hauptbahnhof schaffen wir sichere, attraktive Angebote und stärken so die Radstadt Heidelberg. Zugleich binden wir uns in die Radschnellwege des Umlands ein, etwa den geplanten Radschnellweg nach Schwetzingen. Die Auszeichnung motiviert uns, den Radverkehr in Heidelberg weiter konsequent zu stärken und die Verkehrswende voranzubringen.“

Ausgezeichnetes Projekt: Radwegachse Bahnstadt – Neuenheimer Feld

Die prämierte Radwegachse ist ein Schlüsselprojekt für den Rad- und Fußverkehr in Heidelberg. Sie verbindet wichtige innerstädtische Routen und zentrale Ziele wie den Hauptbahnhof, den Universitätscampus Neuenheimer Feld und das Bahnstadtquartier und wird überregional an das Radschnellwegnetz angebunden. Dabei überwindet sie große Barrieren wie den Neckar, die Bundesstraße B 37 und Bahnanlagen. Ziel des Projekts ist es, den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr deutlich zu steigern und zugleich die Sicherheit und den Komfort für Radfahrende zu erhöhen.

Herzstücke der Achse sind zwei neue Brücken:

• Die sogenannte Gneisenaubrücke, derzeit noch im Bau, wird Rad- und Fußverkehr getrennt führen, barrierefrei gestaltet sein und rund 20 Millionen Euro kosten, davon etwa 13,7 Millionen Euro gefördert durch das Land Baden-Württemberg.
• Eine zweite Brücke, die eine direkte Rad- und Fußverbindung über den Neckar zwischen Bergheim und Neuenheim schafft, befindet sich aktuell in Vorbereitung für das Planfeststellungsverfahren. Für die Finanzierung ist die Stadt Heidelberg auf Landesunterstützung angewiesen – insbesondere durch den Klimabonus für besondere klimafreundliche Maßnahmen.

Die Radwegachse Bahnstadt – Neuenheimer Feld ist ein zentraler Baustein der Radstrategie der Stadt Heidelberg. Mit über 12.000 prognostizierten Radfahrenden pro Tag hat sie nicht nur großes Potenzial für die Erreichung der städtischen Klimaziele, sondern auch eine hohe praktische Relevanz für den Alltag der Menschen. Projekte wie die Fahrradparkhäuser am Hauptbahnhof, der Radweg entlang der Bahnstadt-Promenade und die neuen Brückenverbindungen stehen exemplarisch für Heidelbergs Ziel, Rad- und Fußverkehr gezielt zu fördern und mit dem öffentlichen Nahverkehr zu verzahnen.

Hintergrund

Die Stadt Heidelberg verfolgt seit Jahren konsequent eine integrierte Radverkehrspolitik. Mit der Radstrategie 2030 wurde ein umfassender Masterplan entwickelt, der den Radverkehr als gleichberechtigtes Verkehrsmittel in der Stadt verankert. Dazu zählen der Ausbau des innerstädtischen Radnetzes, die Einrichtung von Fahrradstraßen, sicheren Radwegen und Fahrradparkhäusern, die Modernisierung des Hauptbahnhofsumfelds sowie die Einbindung in Radschnellwegeverbindungen mit dem Umland. Ziel ist es, den Radverkehrsanteil stetig zu erhöhen, die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Verkehrswende sowie den Klimaschutz aktiv zu unterstützen.

Quelle: Stadt Heidelberg

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Kommunale Biotopverbundplanung: Stadt konkretisiert Landesfachplan – 16 Schwerpunktbereich identifiziert

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg legt dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am Mittwoch, 15. Oktober 2025, die Kommunale Biotopverbundplanung zur Beratung vor. Der Gemeinderat entscheidet voraussichtlich am 13. November 2025. Ausgangspunkt ist der landesweite Fachplan Biotopverbund. Er soll bis 2030 auf 15 Prozent der Offenlandfläche Baden-Württembergs ein vernetztes System von ... Mehr lesen»

      • Speyer – Fortsetzung der Druckerwochenenden am 25. und 26. Oktober

    • Speyer – Fortsetzung der Druckerwochenenden am 25. und 26. Oktober
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Am Samstag, 25. Oktober, sowie Sonntag, 26. Oktober 2025, lädt die Winkeldruckerey im Kulturhof von jeweils 11 bis 18 Uhr wieder zur „offenen Werkstatt“ ein. An diesem Wochenende ist der selbstständige Grafiker, Drucker und Verleger Klaus Raasch aus Hamburg zu Gast. Er ist spezialisiert auf den Holzschnitt, besonders den Farbholzschnitt, der ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald – Treuemedaillen für Handwerker

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote 40 Jahre – Treue-Medaille in Gold Ruthard Galm, Autohaus Käsmann GmbH, ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Erfolgreiche Vernetzung und Austausch – Veranstaltung „Soziale Institutionen – Gemeinsam stark“ voller Erfolg

    • Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der interkulturellen Woche, einer bundesweiten Aktion, die sich für eine offene, vielfältige Gesellschaft ausspricht, fanden auch in Hockenheim zahlreiche spannende Aktionen statt. Um Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit verschiedener sozialer Einrichtungen vorzustellen, veranstaltete die Stadtverwaltung, federführend durch die Integrationsbeauftragte Petra Grabs geplant und umgesetzt, die Informationsveranstaltung „Soziale Institutionen ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Mundart-Festival: Ein Abend für Dialekt, Wortwitz und Seemannslieder in der Stadthalle

    • Weinheim – Mundart-Festival: Ein Abend für Dialekt, Wortwitz und Seemannslieder in der Stadthalle
      Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, 17. Oktober 2025, und Samstag, 18. Oktober 2025, wird die Stadthalle Weinheim erneut zum Treffpunkt für alle Freunde der Mundart, des Wortwitzes und der regionalen Kultur. Das Mundart-Festival 2025 lädt an gleich zwei Abenden dazu ein, die sprachliche und musikalische Vielfalt der Region zu feiern – mit Humor, ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Verkürzte Öffnungszeiten der Hallenbäder am 18. Oktober

    • Heidelberg – Verkürzte Öffnungszeiten der Hallenbäder am 18. Oktober
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 18. Oktober 2025, schließen die Hallenbäder Hasenleiser, Köpfel und das City-Bad bereits um 17.30 Uhr. Grund dafür ist eine interne Veranstaltung. Kassenschluss ist jeweils um 16.30 Uhr, Badeschluss um 17 Uhr. Alle Informationen zu den Heidelberger Bädern unter www.swhd.de/baeder. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadtwerke Heidelberg»

      • Heidelberg – Trauen Sie sich? – Helfen kann Jeder! Gesundheitsamt lädt am 16. Oktober zu Aktion auf dem Heidelberger Anatomieplatz zur Mitmach-Meile für potenzielle Lebensretter ein

    • Heidelberg – Trauen Sie sich? – Helfen kann Jeder! Gesundheitsamt lädt am 16. Oktober zu Aktion auf dem Heidelberger Anatomieplatz zur Mitmach-Meile für potenzielle Lebensretter ein
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 16. Oktober, dem bundesweiten Tag der Wiederbelebung, laden verschiedene Hilfsorganisationen und das Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, praktische Erste-Hilfe-Maßnahmen zu erlernen und auszuprobieren. Zwischen 11 und 16 Uhr verwandelt sich der Anatomiegarten in der Heidelberger Fußgängerzone in ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Übernachtungsteuer: Betriebe sind bis 31. Dezember an die Stadt zu melden – Auch buchbare Privatzimmer und Ferienwohnungen müssen bei der Stadt angegeben werden

    • Heidelberg – Übernachtungsteuer: Betriebe sind bis 31. Dezember an die Stadt zu melden – Auch buchbare Privatzimmer und Ferienwohnungen müssen bei der Stadt angegeben werden
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg gilt seit dem 1. Oktober 2025 eine Übernachtungsteuer („City Tax“): Alle Beherbergungsbetriebe, die ihren Betrieb noch nicht bei der Steuerabteilung der Stadt Heidelberg gemeldet haben, werden gebeten, dies bis spätestens 31. Dezember 2025 nachzuholen. Dies gilt insbesondere auch für Privatzimmer und Ferienwohnungen, wie sie beispielsweise über Portale wie ... Mehr lesen»

      • Stuttgart/Heidelberg – Baden-Württemberg macht Tempo beim Radverkehr

    • Stuttgart / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckat(red/ak) – Der Radverkehr in Baden-Württemberg nimmt zu, die Infrastruktur wächst und wird besser: Beim dritten RadKONGRESS hat Verkehrsminister Hermann die beachtlichen Fortschritte von Land und Kommunen gewürdigt. Gleichzeitig stellte er mit dem neuen Umsetzungsprogramm die nächsten Schritte der landesweiten RadSTRATEGIE vor.„Das Engagement von Land und Kommunen zeigt Wirkung“, betonte ... Mehr lesen»

      • Heidelberg Diwali 2025: Festival of Light im Rohrbacher Kulturhaus

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Lichterfest Diwali zählt zu den bedeutendsten Festen in Südasien und wird in verschiedenen Religionen von Hindus, Sikhs, Buddhisten und der Gesamtbevölkerung gefeiert. Es symbolisiert den Sieg des Lichts über die Dunkelheit und steht für Hoffnung, Wissen und Gemeinschaft. Die Initiative „Live in Heidelberg“ lädt gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern und ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com