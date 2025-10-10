Speyer – Warnung vor Phishing im Namen der Stadt Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Speyer warnt vor derzeit kursierenden betrügerischen E-Mails, in denen angeblich Bußgelder oder offene Forderungen im Namen der Stadt eingefordert werden. Als Absender wird unter anderem das Unternehmen COCE genannt. Diese Nachrichten sind gefälscht und stammen nicht von der Stadtverwaltung. Die Stadt Speyer arbeitet nicht mit Inkassounternehmen zusammen. Zahlungsaufforderungen, Mahnungen oder Bußgeldbescheide werden ausschließlich von den zuständigen Fachbereichen oder der städtischen Vollstreckungsstelle versendet – in der Regel per Post, nicht per E-Mail und niemals über externe Dienstleister. Auch vermeintliche Rabatte oder Nachlässe, wie sie in den gefälschten E-Mails behauptet werden, sind gesetzlich unzulässig und werden von der Stadt nicht angeboten.

Das in den E-Mails genannte Inkassounternehmen coeo Inkasso GmbH existiert tatsächlich, hat jedoch keinerlei Verbindung zu den betrügerischen Nachrichten. Auf ihrer Website warnt das Unternehmen ausdrücklich vor einer aktuellen Phishing-Welle, bei der ihr Name missbräuchlich verwendet wird. Besonders häufig tritt die Variante mit dem Betreff „Erforderliche Aktion: Ihre Antwort zum Bußgeldbescheid“ auf.

Die Stadt Speyer bittet alle Bürgerinnen und Bürger um besondere Vorsicht:

• Öffnen Sie keine Anhänge oder Links in verdächtigen E-Mails.

• Geben Sie keine persönlichen Daten preis.

• Leiten Sie solche E-Mails nicht weiter.

• Löschen Sie die Nachricht umgehend.

Bei Unsicherheiten oder Rückfragen steht Ihnen die Stadtverwaltung gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter: kummerkasten@stadt-speyer.de

Die Stadt Speyer distanziert sich ausdrücklich von solchen betrügerischen Methoden und setzt auf einen transparenten, direkten Kontakt mit allen Bürgerinnen und Bürgern.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer