Schifferstadt – Zwei Silberbarren und ein Konzert – Festgeschenk zum 75. Jubiläum der Stadtrechte 35 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Löbejün und Schifferstadt

Schiffestadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 1. Oktober feierte Schifferstadt ein besonderes Ereignis: Vor genau 75 Jahren wurden der Stadt die Stadtrechte verliehen. Aus diesem Anlass lud die Stadtverwaltung zu einem feierlichen Festakt in die Aula des Schulzentrums ein. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung – darunter auch die Bürgermeister der Partnerstädte Aichach, Klaus Habermann, und Löbejün, Thomas Madl. Zum Abschluss der festlichen Veranstaltung überreichten die Partnerstädte-Bürgermeister Präsente. Thomas Madl aus Löbejün gratulierte seiner Schifferstadter Amtskollegin Ilona Volk mit einem besonderen Geschenk: eine handgefertigte Holzschatulle mit zwei geprägten Silberbarren (jeweils 1 oz Feinsilber), verziert mit den Stadtwappen von Löbejün und Schifferstadt. Darüber hinaus überbrachte Madl ein kulturelles Highlight: einen Konzertabend mit Werken des berühmten deutschen Balladenkomponisten Carl Loewe, der in Löbejün geboren wurde. Das Konzert ist ein gemeinsames Geschenk der Stadt, der Carl Loewe Gesellschaft e.V. sowie der Kreismusikschule. „Im Namen der Stadt Schifferstadt bedanke ich mich herzlich für dieses großartige Geschenk. Die langjährige Städtefreundschaft mit Löbejün und Aichach ist eine wertvolle Verbindung, die unsere Städte bereichert und über die Jahre hinweg gewachsen ist“, so Bürgermeisterin Ilona Volk.

Quelle

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt