Mannheim – Europas größter Oldtimer-Markt feiert 50-jähriges Jubiläum vom 10. bis 12. Oktober 2025 in Mannheim.

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Veterama Oldtimer-Markt in Mannheim, Europas größter Treffpunkt für Liebhaber klassischer Fahrzeuge, feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: 50 Jahre Automobilgeschichte, Leidenschaft und Ersatzteilkultur. Es ist schon etwas Besonderes, dass unser Veterama Konzept ohne unnötige Eitelkeit und ohne roten Teppich zur Kult Veranstaltung geworden ist, die ein halbes Jahrhundert überlebt hat und stetig an Charme gewonnen hat.



Vom 10. bis 12. Oktober 2025 verwandelt sich das Maimarktgelände erneut in ein Paradies für Oldtimer-Enthusiasten aus ganz Europa. 1975 gaben Winfried A. Seidel und Walter Metz den Startschuss. Was 1975 als kleine Tauschbörse begann, ist heute mit über 4.000 Ausstellern und rund 50.000 Besuchern die größte Oldtimer-Messe unter freiem Himmel in Europa. Natürlich hat VETERAMA auch Indoorplätze, die in diesem Jahr auch mit komplett Fahrzeugen belegt sind. Etliche Clubs präsentieren sich und haben zum Jubiläum z.B. Sondermodelle im Gepäck.

Besonders im Fokus steht der große Fahrzeug-Marktplatz, auf dem über 500 komplette Fahrzeuge zum Verkauf angeboten werden – vom restaurierten Klassiker bis zur seltenen Rarität im Originalzustand. Zwei- und Vierräder aller Epochen und Preisklassen lassen Sammlerherzen höherschlagen.

Neu: Das Veterama Early Bird-Ticket. Auf Wunsch unserer Kunden machen wir es nun endlich möglich. Das Early Bird-Ticket ermöglicht den Besuch auch nur am Freitag. Das Premiumticket gibt es dann für Freitag bis Sonntag, wie gewohnt. Auch Tageskarten für am Samstag und Sonntag sind erhältlich

Eintrittskarten für die Veterama gibt es direkt an den Kassen vor dem Maimarktgelände.

Weitere Informationen gibt es unter www.veterama.de.

Text Veterama und Michael Sonnick

Foto 1: Die BMW-Rennmaschine ist in Mannheim ausgestellt (Foto Lothar Mildebrath)

Foto 2: Eine Horex Regina 350 ccm (Foto Michael Sonnick)