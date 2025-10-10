Mannheim – Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald – Treuemedaillen für Handwerker

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:
40 Jahre – Treue-Medaille in Gold
Ruthard Galm, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
25 Jahre – Treue-Medaille in Silber
Markus Böhle, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
Andreas Svoboda, Werner Filsinger Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH, Nußloch
10 und 15 Jahre – Treue-Medaille in Bronze
Markus Ewald, Josef Schnell GmbH Bauunternehmung, Ladenburg
Markus Käsmann, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
Xhavit Muqa, Walter Sailer Bauunternehmen AG, Sandhausen
Fabian Salopek, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
Arsalan Tassafi, Autohaus Käsmann GmbH, Mosbach
Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald