Ludwigshafen – Versuchter Raub – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 17:15 Uhr, war ein 27-Jähriger zu Fuß in der Straße in Richtung Brunckstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Kopernikusstraße hörte der 27-Jährige, dass ein Mann hinter ihm lief und ihm zurief, dass er eine Waffe habe und ihn ausrauben werde. Der Unbekannte sei dann auf ihn zugelaufen und habe versucht ihn festzuhalten. Der Geschädigte habe jedoch die Flucht in Richtung Kopernikusstraße ergreifen können. Der Unbekannte sei ihm hierbei bis zum Eingang des Ebertparks gefolgt, wo er dann verschwand.

Er wurde als circa 30 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und mit einer blauen Jacke, einer Sonnenbrille und einem schwarzen Rucksack beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz