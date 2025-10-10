Ludwigshafen – Unfall in der Jägerstraße in Ludwigshafen – Straße gesperrt, mehrere Verletzte

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Jägerstraße kam es am heute gegen ca. 15:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten. Eines der Fahrzeuge, ein schwarzer VW, kippte dabei auf die Seite. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar.

Nach bisherigen Informationen waren mehrere Personen in den Unfall verwickelt. Über die genaue Anzahl der Verletzten sowie den Schweregrad der Verletzungen konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Alle Beteiligten wurden vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt, einige wurden ins Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Abschleppdienst. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung der Verletzten. Auch ein Notarzt war vor Ort.

Die Jägerstraße war während des Einsatzes in beide Richtungen vollständig gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im umliegenden Bereich. Die Polizei leitete den Verkehr um und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ludwigshafen zu melden.

Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Quelle: MRN-News