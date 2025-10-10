  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.10.2025, 19:00 Uhr

Heidelberg – Übernachtungsteuer: Betriebe sind bis 31. Dezember an die Stadt zu melden – Auch buchbare Privatzimmer und Ferienwohnungen müssen bei der Stadt angegeben werden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg gilt seit dem 1. Oktober 2025 eine Übernachtungsteuer („City Tax“): Alle Beherbergungsbetriebe, die ihren Betrieb noch nicht bei der Steuerabteilung der Stadt Heidelberg gemeldet haben, werden gebeten, dies bis spätestens 31. Dezember 2025 nachzuholen. Dies gilt insbesondere auch für Privatzimmer und Ferienwohnungen, wie sie beispielsweise über Portale wie Airbnb gebucht werden können. Als Beherbergungsbetrieb gilt, wer gegen Entgelt kurzfristige Übernachtungsmöglichkeiten bereitstellt. Darunter fallen neben Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Jugendherbergen und Motels auch Camping- und Reisemobilplätze sowie ähnliche Einrichtungen, die gegen Entgelt eine Beherbergungsmöglichkeit zur Verfügung stellen. Das entsprechende Formular zur Anmeldung findet sich online unter www.heidelberg.de/uebernachtungsteuer > „Anzeige des Betriebs“.

Übernachtungsteuer in Heidelberg

Übernachtungsgäste in Heidelberger Hotels und sonstigen Beherbergungsbetrieben müssen seit dem 1. Oktober 2025 vor Ort pro Person und Übernachtung 3,50 Euro als Abgabe an die Stadt entrichten. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sind von der Steuer befreit. Die Übernachtungsteuer greift sowohl bei privaten als auch beruflich bedingten Aufenthalten. Die Einführung hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 5. Juni 2025 mit großer Mehrheit beschlossen. Umfangreiche Informationen zur Übernachtungsteuer finden sich online unter www.heidelberg.de/uebernachtungsteuer.

Mit der Übernachtungsteuer werden Nutzerinnen und Nutzer der touristischen Infrastruktur an den Kosten, die für die Stadt Heidelberg entstehen, beteiligt. Für den Auf- und Ausbau sowie die Instandhaltung der touristischen Infrastruktur wendet die Stadt erhebliche Mittel auf. Die Steuereinnahmen werden dringend benötigt, um Heidelberg als attraktiven touristischen Standort zu erhalten und zu fördern. Durch die Erhebung eines pauschalen Steuersatzes pro Beherbergungsgast und Übernachtung wird gewährleistet, dass der administrative Aufwand der Beherbergungsbetriebe zur Erhebung der Steuer nicht zu groß wird. Die Übernachtungsteuer wird bei einer ununterbrochenen Belegungsdauer im selben Betrieb für maximal fünf Nächte erhoben. Die Beherbergungsbetriebe ziehen die Übernachtungsteuer vom Gast ein und führen diese an die Stadt Heidelberg ab.

Bei Rückfragen steht die Kämmerei der Stadt Heidelberg per E-Mail an uebernachtungsteuer@heidelberg.de gerne zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heidelberg

      Heidelberg – Kommunale Biotopverbundplanung: Stadt konkretisiert Landesfachplan – 16 Schwerpunktbereich identifiziert

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg legt dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am Mittwoch, 15. Oktober 2025, die Kommunale Biotopverbundplanung zur Beratung vor. Der Gemeinderat entscheidet voraussichtlich am 13. November 2025. Ausgangspunkt ist der landesweite Fachplan Biotopverbund. Er soll bis 2030 auf 15 Prozent der Offenlandfläche Baden-Württembergs ein vernetztes System von ... Mehr lesen»

      Speyer – Fortsetzung der Druckerwochenenden am 25. und 26. Oktober

    • Speyer – Fortsetzung der Druckerwochenenden am 25. und 26. Oktober
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Am Samstag, 25. Oktober, sowie Sonntag, 26. Oktober 2025, lädt die Winkeldruckerey im Kulturhof von jeweils 11 bis 18 Uhr wieder zur „offenen Werkstatt“ ein. An diesem Wochenende ist der selbstständige Grafiker, Drucker und Verleger Klaus Raasch aus Hamburg zu Gast. Er ist spezialisiert auf den Holzschnitt, besonders den Farbholzschnitt, der ... Mehr lesen»

      Mannheim – Ehrungen durch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald – Treuemedaillen für Handwerker

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote 40 Jahre – Treue-Medaille in Gold Ruthard Galm, Autohaus Käsmann GmbH, ... Mehr lesen»

      Hockenheim – Erfolgreiche Vernetzung und Austausch – Veranstaltung „Soziale Institutionen – Gemeinsam stark" voller Erfolg

    • Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der interkulturellen Woche, einer bundesweiten Aktion, die sich für eine offene, vielfältige Gesellschaft ausspricht, fanden auch in Hockenheim zahlreiche spannende Aktionen statt. Um Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit verschiedener sozialer Einrichtungen vorzustellen, veranstaltete die Stadtverwaltung, federführend durch die Integrationsbeauftragte Petra Grabs geplant und umgesetzt, die Informationsveranstaltung „Soziale Institutionen ... Mehr lesen»

      Stadt Heidelberg erhält Landespreis Radinfrastruktur 2025 – Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Schaffen sichere und attraktive Angebote für den Radverkehr"

    • Stadt Heidelberg erhält Landespreis Radinfrastruktur 2025 – Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Schaffen sichere und attraktive Angebote für den Radverkehr“
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg ist beim Landespreis Radinfrastruktur Baden-Württemberg 2025 als Gewinnerkommune ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Radkongresses Baden-Württemberg am 9. und 10. Oktober 2025 im Heidelberg Congress Center (HCC) statt. Prämiert wurde die Radwegeachse Bahnstadt – Neuenheimer Feld als kommendes Schlüsselprojekt für den Rad- und Fußverkehr in ... Mehr lesen»

      Weinheim – Mundart-Festival: Ein Abend für Dialekt, Wortwitz und Seemannslieder in der Stadthalle

    • Weinheim – Mundart-Festival: Ein Abend für Dialekt, Wortwitz und Seemannslieder in der Stadthalle
      Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, 17. Oktober 2025, und Samstag, 18. Oktober 2025, wird die Stadthalle Weinheim erneut zum Treffpunkt für alle Freunde der Mundart, des Wortwitzes und der regionalen Kultur. Das Mundart-Festival 2025 lädt an gleich zwei Abenden dazu ein, die sprachliche und musikalische Vielfalt der Region zu feiern – mit Humor, ... Mehr lesen»

      Heidelberg – Verkürzte Öffnungszeiten der Hallenbäder am 18. Oktober

    • Heidelberg – Verkürzte Öffnungszeiten der Hallenbäder am 18. Oktober
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 18. Oktober 2025, schließen die Hallenbäder Hasenleiser, Köpfel und das City-Bad bereits um 17.30 Uhr. Grund dafür ist eine interne Veranstaltung. Kassenschluss ist jeweils um 16.30 Uhr, Badeschluss um 17 Uhr. Alle Informationen zu den Heidelberger Bädern unter www.swhd.de/baeder. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadtwerke Heidelberg»

      Heidelberg – Trauen Sie sich? – Helfen kann Jeder! Gesundheitsamt lädt am 16. Oktober zu Aktion auf dem Heidelberger Anatomieplatz zur Mitmach-Meile für potenzielle Lebensretter ein

    • Heidelberg – Trauen Sie sich? – Helfen kann Jeder! Gesundheitsamt lädt am 16. Oktober zu Aktion auf dem Heidelberger Anatomieplatz zur Mitmach-Meile für potenzielle Lebensretter ein
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 16. Oktober, dem bundesweiten Tag der Wiederbelebung, laden verschiedene Hilfsorganisationen und das Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, praktische Erste-Hilfe-Maßnahmen zu erlernen und auszuprobieren. Zwischen 11 und 16 Uhr verwandelt sich der Anatomiegarten in der Heidelberger Fußgängerzone in ... Mehr lesen»

      Stuttgart/Heidelberg – Baden-Württemberg macht Tempo beim Radverkehr

    • Stuttgart / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckat(red/ak) – Der Radverkehr in Baden-Württemberg nimmt zu, die Infrastruktur wächst und wird besser: Beim dritten RadKONGRESS hat Verkehrsminister Hermann die beachtlichen Fortschritte von Land und Kommunen gewürdigt. Gleichzeitig stellte er mit dem neuen Umsetzungsprogramm die nächsten Schritte der landesweiten RadSTRATEGIE vor.„Das Engagement von Land und Kommunen zeigt Wirkung“, betonte ... Mehr lesen»

      Heidelberg Diwali 2025: Festival of Light im Rohrbacher Kulturhaus

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Lichterfest Diwali zählt zu den bedeutendsten Festen in Südasien und wird in verschiedenen Religionen von Hindus, Sikhs, Buddhisten und der Gesamtbevölkerung gefeiert. Es symbolisiert den Sieg des Lichts über die Dunkelheit und steht für Hoffnung, Wissen und Gemeinschaft. Die Initiative „Live in Heidelberg“ lädt gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern und ... Mehr lesen»

