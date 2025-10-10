Heidelberg – Trauen Sie sich? – Helfen kann Jeder! Gesundheitsamt lädt am 16. Oktober zu Aktion auf dem Heidelberger Anatomieplatz zur Mitmach-Meile für potenzielle Lebensretter ein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 16. Oktober, dem bundesweiten Tag der Wiederbelebung, laden verschiedene Hilfsorganisationen und das Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, praktische Erste-Hilfe-Maßnahmen zu erlernen und auszuprobieren. Zwischen 11 und 16 Uhr verwandelt sich der Anatomiegarten in der Heidelberger Fußgängerzone in eine Mitmach-Meile für potenzielle Lebensretter. An Infoständen der verschiedenen Hilfsorganisationen des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg können Interessierte üben, wie man im Ernstfall richtig reagiert: Von der stabilen Seitenlage bis hin zur Herzdruckmassage an Übungspuppen. Unter fachkundiger Anleitung lassen sich hier einfache, aber lebenswichtige Handgriffe trainieren. „Jede Minute zählt – wer im Notfall Erste Hilfe leistet, kann Leben retten“, betont das Gesundheitsamt. Umso wichtiger sei es, Hemmschwellen abzubauen und die Wiederbelebung immer wieder praktisch zu üben. Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an alle Altersgruppen – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Durchgeführt wird der Aktionstag in einer gemeinschaftlichen Aktion der Kommunalen Gesundheitskonferenz Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg, der Fachschaft Medizin Heidelberg und verschiedenen regionalen Hilfsorganisationen: Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst und Arbeiter-Samariter-Bund. Alle Interessierten sind eingeladen, vorbeizukommen und mitzumachen, um die Grundlagen der Wiederbelebung zu erlernen, vorhandene Kenntnisse aufzufrischen und im Ernstfall vorbereitet und handlungsfähig zu sein.

Quelle: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis