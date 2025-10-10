  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.10.2025, 10:48 Uhr

Heidelberg – Stadtbücherei Heidelberg – November 2025 Pressevorschau

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar.

Veranstaltungen

Online-Sicherheit für Senioren und Seniorinnen
Donnerstag, 06. November, 18.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kleiner Saal, Eintritt frei
Das Internet eröffnet viele Möglichkeiten und Informationsquellen – birgt jedoch auch Risiken, insbesondere für ältere Menschen. Die Veranstaltung „Online-Sicherheit für Senioren und Seniorinnen“, geleitet vom erfahrenen Senioren-Medienmentor Claus Bamberg, vermittelt praxisnahes Wissen zum Schutz vor Online-Betrug, dem sicheren Umgang mit Spam-Mails und dem Erkennen gefälschter Webseiten. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Verständnis von Phishing-Angriffen und dem sicheren Navigieren im Netz. Auch der bewusste und sichere Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI) wird thematisiert. Anmeldung nicht erforderlich
In Kooperation mit dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg

Rundgang durch die Stadtbücherei
Freitag, 07. November, 17.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15
Lassen Sie sich von Mitarbeitenden durch die Stadtbücherei führen! Wir stellen Ihnen alle Medien- und Servicebereiche des Hauses vor, demonstrieren Suchmöglichkeiten und -strategien im Medienbestand und informieren über die Metropol-Card sowie über die selbstständige Medienverbuchung und alle Neuentwicklungen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Treffpunkt im Eingangsbereich

Verleihung des 8. Heidelberger Autor:innenpreises
Donnerstag, 13. November, 19.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Hilde-Domin-Saal, Eintritt frei
Zum achten Mal wird an diesem Abend der Heidelberger Autor:innenpreis verliehen, der in diesem Jahr für Lyrik ausgeschrieben wurde. Zugelassen waren deutsch- und englischsprachige Einreichungen aus Heidelberg und Umgebung sowie ausgewählten UNESCO-Literaturstädten. 117 Menschen sind dem Aufruf gefolgt und haben insgesamt 351 Texte eingesandt.
Der/die noch zu bestimmende Preisträger:in wird an diesem Abend gekürt und stellt seine/ihre eingereichten Beiträge vor.
Veranstaltet vom Team des Heidelberger Autor:innenpreises mit freundlicher Unterstützung der Stadtbücherei Heidelberg

SHARED READING: Wer zuhört, gehört bereits dazu
Mittwoch, 26. November, 18.00 – 19.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kleiner Saal, Eintritt frei
Shared Reading bedeutet, gemeinsam zu lesen und einander zuzuhören. Im Mittelpunkt steht die kraftvolle Idee, Worte auf sich wirken zu lassen. Weltliteratur – eine Erzählung/Romanauszug und ein Gedicht – wird laut vorgelesen, als sinnliche Erfahrung in einem geschützten Raum, über alle kulturellen, sozialen und Altersgrenzen hinweg. Offen für alle Interessierten, keine Anmeldung nötig. Kooperation der Stadtbücherei Heidelberg mit dem Karlstorbahnhof Heidelberg e. V., Projekt Shared Reading


LESEZEIT – Rachid Zinaladin liest „Das Erdbeben in Chili“ von Heinrich von Kleist
Donnerstag, 27. November, 16.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Galerie, Eintritt frei
Begleitend zur Inszenierung von „Der zerbrochne Krug“ im Marguerre-Saal stellt die Lesezeit eine Erzählung von Heinrich von Kleist vor: „Das Erdbeben in Chili“. Kleist schildert darin die Folgen einer Naturkatastrophe von so ungeheurem Ausmaß, dass das Vorstellungsvermögen davor versagte und die Frage nach dem Sinn des Lebens neu gestellt werden musste.
Es liest Rachid Zinaladin.

In Kooperation mit dem Theater und Orchester Heidelberg
Foto: Rachid Zinaladin copyright Susanne Reichardt

Denis Scheck stellt druckfrische Bücher vor
Freitag, 28. November, 19.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Hilde-Domin-Saal, Eintritt 12 € / 8 €
Wie in den vergangenen zwölf Jahren lässt es sich Denis Scheck nicht nehmen, seine Fans live und vor Ort in Heidelberg mit seinen Buchempfehlungen und Buchverrissen humorvoll zu unterhalten. Auch in diesem Herbst berichtet er von seinen Entdeckungen und Wiederentdeckungen auf dem Buchmarkt. Sicher hat Denis Scheck auch einige Geschenkempfehlungen zu Weihnachten parat oder gibt Tipps, was besser nicht unter dem Weihnachtsbaum landen sollte.
Vorverkauf ab 04. November in der Stadtbücherei und in der Bücherstube an der Tiefburg. Ticketreservierung unter 06221/58-36100 oder stadtbuecherei.information@heidelberg.de

In Kooperation mit der Bücherstube an der Tiefburg
Foto: Denis Scheck copyright Günter Schwiering

Veranstaltungen der Kinderbücherei und der Jugendbücherei 12+

Die Legende von den drei Prinzessinnen / Leyenda de las tres princesas
Deutsch-spanische Geschichtenzeit für Kinder ab 3 Jahren
Mittwoch, 05. November, 16.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kinderbücherei, Eintritt frei, ohne Anmeldung
Muttersprachler lesen und erzählen Geschichten und Märchen sowohl in ihrer Sprache als auch in deutscher Sprache.


Kamishibai: Thema: Tiere
Japanisches Erzähltheater für Kinder ab 4 Jahren
Mittwoch, 12. November, 16.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, BibLab, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl) unter 06221/5836151 oder kinderbuecherei@heidelberg.de
Mit der Kamishibaibühne und Bildkarten werden zusammen Geschichten erzählt. Im Anschluss wird gemalt oder gebastelt.

Thema: Freundschaft / Amizade
Deutsch-portugiesische Geschichtenzeit für Kinder ab 3 Jahren
Dienstag, 18. November, 16.30 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kinderbücherei, Eintritt frei, ohne Anmeldung
Muttersprachler lesen und erzählen Geschichten und Märchen sowohl in ihrer Sprache als auch in deutscher Sprache.

Computerspielschule im BibLab
für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren und Eltern
Donnerstag, 20. November, 15.00 – 17.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, BibLab, Eintritt frei, ohne Anmeldung
Das BibLab bietet einmal im Monat für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren sowie Eltern ein offenes Gaming Angebot an. Gespielt wird an der Switch und der PlayStation.
Begleitet von pädagogischen Fachkräften sollen Kinder, Jugendliche und gerne auch Erwachsene gemeinsam Erfahrungen mit digitalen Spielen machen, sich austauschen und gegenseitig voneinander lernen.
Gerne beantworten wir auch Fragen rund ums Gaming.

Bundesweiter Vorlesetag
Für Kinder ab 4 Jahren
Freitag, 21. November 15.00 und 16.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, BibLab/Kinderbücherei, Eintritt frei, ohne Anmeldung
Rund um den Bundesweiten Vorlesetag bietet die Stadtbücherei folgende Vorleseangebote an:
Um 15 Uhr präsentieren Mitarbeiter der Stadtbücherei ein Bilderbuchkino zu den beliebten Geschichten rund um die „Olchis“ von Erhard Dietl. Im Anschluss wird das Vorgelesene kreativ verarbeitet. Ohne Anmeldung im BibLab.
In der Kinderbücherei lesen um 16 Uhr zwei Teilnehmerinnen des Heidelberger Jugendleseclubs „Literaturscouts“ ihre beiden Lieblingsgeschichten vor. Ohne Anmeldung in der Bilderbuchecke.

Bilderbuchzeit: Matze Bärenmut
Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren
Freitag, 28. November, 16.00 Uhr, Stadtbücherei Heidelberg, Poststr. 15, Kinderbücherei, Eintritt frei, ohne Anmeldung
Eine Kooperation mit Mentor Heidelberg e.V. – die Leselernhelfer

Quelle: Stadtbücherei Heidelberg

