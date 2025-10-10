Haßloch – Verkehrsunfall führt zur Gleissperrung

Haßloch/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus bisher unbekannten Gründen ereignete sich am Freitagmorgen, 10.10.2025, Am Bahndamm ein Verkehrsunfall mit einem Pkw. Die Feuerwehr Haßloch wurde um 02:36 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen alarmiert. Kurz darauf rückte sie mit vier Fahrzeugen und 23 Kräften aus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren keine Personen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Der verunfallte Fahrer wurde durch die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt. Die Einsatzstelle wurde umfasssend ausgeleuchtet. Der im Gleisbett verunfallte PKW wurde anschließend mittels Seilwinde wieder auf seine Räder gestellt. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst, der Notarzt sowie Polizeibeamte der Landes- und der Bundespolizei im Einsatz. Außerdem war ein Abschleppunternehmen, der Landesbetrieb Mobilität Neustadt sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort. Bei dem Unfall wurde ein Verkehrsteilnehmer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch die nötigen Absicherungsmaßen war die Straße Am Bahndamm sowie die Gleisstrecke zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim voll gesperrt. Zur Schadenshöhe und dem Unfallhergang können seitens der Feuerwehr keine Aussagen gemacht werden. Es wird an die Polizei verwiesen.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Haßloch