Edenkoben – Polizei führt Großkontrollen auf der BAB 65 durch

Edenkoben – Edesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Abend des 09.10.2025 führte die Polizeiinspektion Edenkoben gemeinsam mit der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei und Kräften der Zentralen Verkehrsdienste Verkehrskontrollen auf der BAB 65 auf den Tank- und Rastanlagen bei Edesheim durch.

Ziel der Aktion war es, Verkehrsverstöße konsequent zu ahnden, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Straftaten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr zu verhindern.

Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 01.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 138 Fahrzeuge und überprüften dabei Fahrerinnen und Fahrer sowie mitgeführte Güter. Es wurden mehrere Verstöße festgestellt, unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Erlöschen der Betriebserlaubnis und diverse Ladungs- und Geschwindigkeitsverstöße. Zudem konnte ein Fahrzeugführer kontrolliert werden, welcher aufgrund eines bestehenden Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war.

Durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden konnten Synergieeffekte genutzt und ein breites Kontrollspektrum abgedeckt werden.

Die Polizei kündigte an, auch künftig gemeinsame Kontrollaktionen mit ihren Partnerbehörden durchzuführen, um weiterhin für Sicherheit auf den Straßen der Region zu sorgen.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)