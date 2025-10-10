  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.10.2025, 13:32 Uhr

Böhl-Iggelheim – Mit manipulierten Kinderwagen Waren im Supermarkt gestohlen

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag (09.10.25) gegen 16:45 Uhr wurde der Polizei Schifferstadt ein Diebstahl in einem Supermarkt im Ortsteil Böhl mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten zwei Frauen im Alter von 39 und 32 Jahren sowie zwei Kinder fest. Bei beiden Frauen wurde ein manipulierter Kinderwagen festgestellt, welche zur Entwendung von Waren eingesetzt wurde. Der Wert der gestohlenen Waren beläuft sich auf ca. 390 EUR. Die zwei Kinderwagen wurden sichergestellt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt

      Haßloch – Verkehrsunfall führt zur Gleissperrung

    • Haßloch – Verkehrsunfall führt zur Gleissperrung
      Haßloch/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus bisher unbekannten Gründen ereignete sich am Freitagmorgen, 10.10.2025, Am Bahndamm ein Verkehrsunfall mit einem Pkw. Die Feuerwehr Haßloch wurde um 02:36 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen alarmiert. Kurz darauf rückte sie mit vier Fahrzeugen und 23 Kräften aus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren keine Personen in ihrem Fahrzeug ... Mehr lesen»

      • Bensheim – Virtuosität trifft Leidenschaft – ein Konzert, das man nicht verpassen sollte. Transatlantic Guitar Trio – Ein Konzert von 3-Sterne-Gitarristen

    • Bensheim – Virtuosität trifft Leidenschaft – ein Konzert, das man nicht verpassen sollte. Transatlantic Guitar Trio – Ein Konzert von 3-Sterne-Gitarristen
      Bensheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein musikalisches Gipfeltreffen der Extraklasse: Das internationale „Transatlantic Guitar Trio“ vereint drei Ausnahmegitarristen auf einer Bühne – den Fingerstyle-Champion Richard Smith (UK), den Gypsy-Jazz-Virtuosen Joscho Stephan (D) und den genialen Multiinstrumentalisten Rory Hoffman (USA). Nach umjubelten Auftritten bei renommierten Konzertreihen und Festivals in den USA kommt das Trio nun endlich über den ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Widerstand geleistet

    • Ludwigshafen – Widerstand geleistet
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Freitag (10.10.2025), gegen 00:15 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein 50-jähriger Gast in einem Hotel in der Luitpoldstraße randaliere. Bei Eintreffen der Polizeikräfte schrie der Mann lautstark herum und ließ sich auch durch die Beamten nicht beruhigen. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach und lief ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Versuchter Raub – Zeugen gesucht

    • Ludwigshafen – Versuchter Raub – Zeugen gesucht
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 17:15 Uhr, war ein 27-Jähriger zu Fuß in der Straße in Richtung Brunckstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Kopernikusstraße hörte der 27-Jährige, dass ein Mann hinter ihm lief und ihm zurief, dass er eine Waffe habe und ihn ausrauben werde. Der Unbekannte sei dann auf ihn zugelaufen und ... Mehr lesen»

      • Landau – Es kehrt Ruhe ein: Stadt Landau beendet Kieselgur-Ausbringung für dieses Jahr

    • Landau – Es kehrt Ruhe ein: Stadt Landau beendet Kieselgur-Ausbringung für dieses Jahr
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Einzug der kühleren und feuchteren Jahreszeit zieht sich auch die aus dem Mittelmeerraum stammende Ameisenart Tapinoma magnum zunehmend zurück. Ihre Aktivität nimmt bei sinkenden Temperaturen deutlich ab, weshalb die Stadt Landau nun für dieses Jahr die Ausbringung von Kieselgur zur Eindämmung der Ameisen einstellt. Da Kieselgur nur bei trockenem Wetter wirksam ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Wir für Sie vor Ort – Polizei lädt zum Austausch im Stadtteil Gartenstadt ein

    • Ludwigshafen – Wir für Sie vor Ort – Polizei lädt zum Austausch im Stadtteil Gartenstadt ein
      Ludwigshafen/Metroüpolregion Rhein-Neckar. Was wäre die Polizei ohne Bürgerinnen und Bürger? Neun von zehn Strafanzeigen werden nur durch Meldungen aus der Bevölkerung bei der Polizei bekannt. Damit tragen diese wesentlich zur Bekämpfung der Kriminalität bei. Ein wichtiger Grund warum Polizei und Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen sollten. Denn nur, wenn man ins Gespräch kommt, kann ... Mehr lesen»

      • Wörth – Brand einer Sauna

    • Wörth – Brand einer Sauna
      Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10.10.25 gegen 09.40h kam es in einer Sauna eines Fitnessstudios im Gewerbegebiet in Wörth zu einem Brand. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Eine Person wurde aufgrund Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalinspektion Landau hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth ... Mehr lesen»

      • Bobenheim-Roxheim – versuchte Einbruchsserie aus Kfz

    • Bobenheim-Roxheim – versuchte Einbruchsserie aus Kfz
      Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen, den 09.10.2025, gegen 04:50 Uhr bis 05:50 Uhr wurden in der Haardstraße in Bobenheim-Roxheim soweit bislang bekannt sieben Personenkraftwagen beschädigt. Ein bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannter Täter schlug an den Fahrzeugen die Heckscheibe ein und durchwühlte den Innenraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet. Neben einem Personenkraftwagen konnte ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Während Gaststättenkontrolle Betäubungsmittel entdeckt – 20-Jähriger in Untersuchungshaft

    • Ludwigshafen – Während Gaststättenkontrolle Betäubungsmittel entdeckt – 20-Jähriger in Untersuchungshaft
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Im Rahmen einer Gaststättenkontrolle am Abend des 08.10.2025 stellten Polizeikräfte in einer Gaststätte in der Wredestraße u.a. 310 g Marihuana, 180 g Haschisch, 432 Tabletten verschreibungspflichtiger Arzneimittel sowie ein gestohlenes iPad sichern. In unmittelbarer Nähe zu den Cannabisprodukten befanden sich zugriffsbereit eine Axt ... Mehr lesen»

      • Schifferstadt – Zwei Silberbarren und ein Konzert – Festgeschenk zum 75. Jubiläum der Stadtrechte 35 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Löbejün und Schifferstadt

    • Schifferstadt – Zwei Silberbarren und ein Konzert – Festgeschenk zum 75. Jubiläum der Stadtrechte 35 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Löbejün und Schifferstadt
      Schiffestadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 1. Oktober feierte Schifferstadt ein besonderes Ereignis: Vor genau 75 Jahren wurden der Stadt die Stadtrechte verliehen. Aus diesem Anlass lud die Stadtverwaltung zu einem feierlichen Festakt in die Aula des Schulzentrums ein. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung – darunter auch die Bürgermeister der Partnerstädte Aichach, Klaus Habermann, und Löbejün, Thomas Madl. ... Mehr lesen»

