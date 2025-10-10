Bensheim – Virtuosität trifft Leidenschaft – ein Konzert, das man nicht verpassen sollte. Transatlantic Guitar Trio – Ein Konzert von 3-Sterne-Gitarristen

Bensheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein musikalisches Gipfeltreffen der Extraklasse: Das internationale „Transatlantic Guitar Trio“ vereint drei Ausnahmegitarristen auf einer Bühne – den Fingerstyle-Champion Richard Smith (UK), den Gypsy-Jazz-Virtuosen Joscho Stephan (D) und den genialen Multiinstrumentalisten Rory Hoffman (USA). Nach umjubelten Auftritten bei renommierten Konzertreihen und Festivals in den USA kommt das Trio nun endlich über den Atlantik. Noch in diesem Jahr feiern die drei Gitarrenvirtuosen ihre Europa-Premiere – und starten von Deutschland aus ihre musikalische Eroberung des Kontinents. Publikum und Fachpresse zeigen sich gleichermaßen begeistert von der stilistischen Vielfalt und dem virtuosen Zusammenspiel dieser außergewöhnlichen Formation. Jazzballaden, Gypsy-Swing-Klassiker, groovige Eigenkompositionen und eine Prise Popmusik verschmelzen zu einem einzigartigen Klangbild voller Energie, Spielfreude und Finesse. Das Trio schöpft aus einem nahezu unerschöpflichen Repertoire und interpretiert Klassiker ihrer großen Vorbilder – darunter Django Reinhardt, Chet Atkins und Jerry Reed – auf ganz eigene, frische Weise. Ein Abend mit dem Transatlantic Guitar Trio ist ein mitreißendes Konzerterlebnis, das die Grenzen zwischen Genres mühelos überwindet und Gitarrenmusik in ihrer ganzen Brillanz feiert.

Tourstart Europa: Deutschland

Besetzung: Richard Smith (UK) – Joscho Stephan (D) – Rory Hoffman (USA)

✨ Musikstil: Gypsy Jazz · Fingerstyle · Jazz · Pop · Eigenkompositionen

Quelle: „Die Veranstalterinnen“