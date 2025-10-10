  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.10.2025, 16:07 Uhr

Ludwigshafen / Washington D.C. – BASF und Carlyle vereinbaren Transaktion über Coatings-Geschäft

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Deutschland / Washington D.C. –BASF und Carlyle vereinbaren Transaktion über Coatings-Geschäft zur Schaffung eines führenden eigenständigen Unternehmens

◼ Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro für die BASF-Geschäftseinheiten Fahrzeugserienlacke, Autoreparaturlacke und Oberflächentechnik vereinbart

◼ Carlyle wird seine globale Industrie- und Carve-out-Expertise einbringen, um die nächste Wachstumsphase von BASF Coatings zu unterstützen

◼ BASF wird eine Eigenkapitalbeteiligung an Coatings halten, um weiter auf dem heutigen Erfolg aufzubauen

◼ Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen wird der Abschluss im zweiten Quartal 2026 erwartet

BASF und Fonds, die von der globalen Investmentgesellschaft Carlyle (NASDAQ: CG) verwaltet werden, in Partnerschaft mit der Qatar Investment Authority (QIA), haben eine verbindliche Vereinbarung über die Geschäftseinheiten Fahrzeugserienlacke, Autoreparaturlacke und Oberflächentechnik („BASF Coatings“) geschlossen.
Der Unternehmenswert der Transaktion beläuft sich auf 7,7 Milliarden Euro. Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
Der Unternehmenswert des gesamten BASF-Bereichs Coatings beträgt nach dieser Transaktion, zusammen mit der bereits abgeschlossenen Veräußerung des Geschäfts mit Bautenanstrichmitteln, 8,7 Milliarden Euro und impliziert ein 2024 EV/EBITDA-Multiple vor Sondereinflüssen von rund 13. Dies ist ein wichtiger Schritt, um den Wert der Standalone Businesses von BASF im Zuge der konsequenten Umsetzung ihrer „Winning Ways“-Strategie herauszustellen. BASF wird mit 40 Prozent an dem Coatings-Geschäft beteiligt bleiben und zudem beim Abschluss der Transaktion einen Zahlungsmittelzufluss vor Steuern von rund5,8 Milliarden Euro erhalten.
BASF Coatings ist ein globaler Akteur in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer und nachhaltiger Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke sowie angewandter Oberflächentechnik von Metall-, Plastik- und Glassubstraten für zahlreiche Industrien. Der Unternehmensbereich ist in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien-Pazifik tätig und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 3,8 Milliarden Euro.
Carlyle wird eng mit dem Management zusammenarbeiten und das zukünftige Wachstum des Geschäfts durch Investitionen in kommerzielle Kompetenzen, die Innovationspipeline und Organisationsstruktur zur Stärkung der Kundenorientierung unterstützen. Carlyle wird seine starke Erfolgsbilanz und umfassende Erfahrung bei erfolgreichen Carve-outs von Industrie- und
Chemievermögenswerten einbringen, darunter frühere Investitionen in Axalta, Atotech und Nouryon.
„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Carlyle, dessen Branchenexpertise, Carve-out-Kompetenzen und kooperative Herangehensweise BASF Coatings für langfristigen Erfolg positionieren werden“, so Dr. Markus Kamieth, Vorsitzender des Vorstands der BASF SE.
„Indem wir eine Eigenkapitalbeteiligung halten werden, zeigen wir unser Vertrauen in die zukünftige Wertschaffung und das Potenzial des Coatings-Geschäfts. Die Leidenschaft,
Expertise und Kundenorientierung unseres Coatings-Teams machen dieses Geschäftaußergewöhnlich.“ „Die heute angekündigte Transaktion öffnet ein neues Kapitel voller Chancen für BASF Coatings;
sie baut auf dem heutigen Erfolg auf und lässt eine noch stärkere Zukunft gestalten“, so Anup Kothari, Mitglied des Vorstands der BASF SE und verantwortlich für den Unternehmensbereich Coatings.
„BASF Coatings ist außergewöhnlich aufgrund führender Technologien, einem erstklassigen Managementteam, starken Kundenbeziehungen und einer globalen Präsenz“, so Martin Sumner, Global Head of Industrials, und Tanaka Maswoswe, Partner bei Carlyle. „Wir sind überzeugt von den Chancen, unsere globale Plattform zu nutzen und so das Geschäft als etablierten unabhängigen Marktführer zu positionieren. Diese Transaktion unterstreicht die Fähigkeit von Carlyle, komplexe Carve-outs in Partnerschaft mit führenden globalen Unternehmen umzusetzen.“
„QIA freut sich, gemeinsam mit Carlyle die nächste Phase des weiteren Wachstums von BASF Coatings zu unterstützen“, sagte Mohammed Al‑Sowaidi, CEO der QIA. „Diese Investition entspricht dem Ansatz der QIA, in Branchenführer zu investieren, und belegt unser Vertrauen in die langfristige Widerstandsfähigkeit deutscher Unternehmen.“ Die Geschäftskontinuität für Kunden wird während des gesamten Prozesses sichergestellt. Arbeitnehmervertretungen werden gemäß den gesetzlichen Anforderungen und der lokalen Praxis einbezogen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Unfall in der Jägerstraße in Ludwigshafen – Straße gesperrt, mehrere Verletzte

    • Ludwigshafen – Unfall in der Jägerstraße in Ludwigshafen – Straße gesperrt, mehrere Verletzte
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Jägerstraße kam es am heute gegen ca. 15:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten. Eines der Fahrzeuge, ein schwarzer VW, kippte dabei auf die Seite. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach bisherigen Informationen waren mehrere Personen in ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Fußball-Länderspiel live in der ARD ab 20.15 Uhr übertragen

    • Sinsheim – Fußball-Länderspiel live in der ARD ab 20.15 Uhr übertragen
      Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das für die WM-Qualifikation 2026 zwischen der deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg findet am Freitag, dem 10. Oktober 2025, statt. Der Spielbeginn in der PreZero-Arena in Sinsheim ist um 20.45 Uhr und das Spiel wird live in der ARD ab 20.15 Uhr übertragen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Text Michael Sonnick Foto : ... Mehr lesen»

      • Haßloch – Verkehrsunfall führt zur Gleissperrung

    • Haßloch – Verkehrsunfall führt zur Gleissperrung
      Haßloch/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus bisher unbekannten Gründen ereignete sich am Freitagmorgen, 10.10.2025, Am Bahndamm ein Verkehrsunfall mit einem Pkw. Die Feuerwehr Haßloch wurde um 02:36 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen alarmiert. Kurz darauf rückte sie mit vier Fahrzeugen und 23 Kräften aus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren keine Personen in ihrem Fahrzeug ... Mehr lesen»

      • Bensheim – Virtuosität trifft Leidenschaft – ein Konzert, das man nicht verpassen sollte. Transatlantic Guitar Trio – Ein Konzert von 3-Sterne-Gitarristen

    • Bensheim – Virtuosität trifft Leidenschaft – ein Konzert, das man nicht verpassen sollte. Transatlantic Guitar Trio – Ein Konzert von 3-Sterne-Gitarristen
      Bensheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein musikalisches Gipfeltreffen der Extraklasse: Das internationale „Transatlantic Guitar Trio“ vereint drei Ausnahmegitarristen auf einer Bühne – den Fingerstyle-Champion Richard Smith (UK), den Gypsy-Jazz-Virtuosen Joscho Stephan (D) und den genialen Multiinstrumentalisten Rory Hoffman (USA). Nach umjubelten Auftritten bei renommierten Konzertreihen und Festivals in den USA kommt das Trio nun endlich über den ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Widerstand geleistet

    • Ludwigshafen – Widerstand geleistet
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Freitag (10.10.2025), gegen 00:15 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein 50-jähriger Gast in einem Hotel in der Luitpoldstraße randaliere. Bei Eintreffen der Polizeikräfte schrie der Mann lautstark herum und ließ sich auch durch die Beamten nicht beruhigen. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach und lief ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Versuchter Raub – Zeugen gesucht

    • Ludwigshafen – Versuchter Raub – Zeugen gesucht
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (09.10.2025), gegen 17:15 Uhr, war ein 27-Jähriger zu Fuß in der Straße in Richtung Brunckstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Kopernikusstraße hörte der 27-Jährige, dass ein Mann hinter ihm lief und ihm zurief, dass er eine Waffe habe und ihn ausrauben werde. Der Unbekannte sei dann auf ihn zugelaufen und ... Mehr lesen»

      • Landau – Es kehrt Ruhe ein: Stadt Landau beendet Kieselgur-Ausbringung für dieses Jahr

    • Landau – Es kehrt Ruhe ein: Stadt Landau beendet Kieselgur-Ausbringung für dieses Jahr
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Einzug der kühleren und feuchteren Jahreszeit zieht sich auch die aus dem Mittelmeerraum stammende Ameisenart Tapinoma magnum zunehmend zurück. Ihre Aktivität nimmt bei sinkenden Temperaturen deutlich ab, weshalb die Stadt Landau nun für dieses Jahr die Ausbringung von Kieselgur zur Eindämmung der Ameisen einstellt. Da Kieselgur nur bei trockenem Wetter wirksam ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Wir für Sie vor Ort – Polizei lädt zum Austausch im Stadtteil Gartenstadt ein

    • Ludwigshafen – Wir für Sie vor Ort – Polizei lädt zum Austausch im Stadtteil Gartenstadt ein
      Ludwigshafen/Metroüpolregion Rhein-Neckar. Was wäre die Polizei ohne Bürgerinnen und Bürger? Neun von zehn Strafanzeigen werden nur durch Meldungen aus der Bevölkerung bei der Polizei bekannt. Damit tragen diese wesentlich zur Bekämpfung der Kriminalität bei. Ein wichtiger Grund warum Polizei und Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen sollten. Denn nur, wenn man ins Gespräch kommt, kann ... Mehr lesen»

      • Wörth – Brand einer Sauna

    • Wörth – Brand einer Sauna
      Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10.10.25 gegen 09.40h kam es in einer Sauna eines Fitnessstudios im Gewerbegebiet in Wörth zu einem Brand. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Eine Person wurde aufgrund Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalinspektion Landau hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth ... Mehr lesen»

      • Bobenheim-Roxheim – versuchte Einbruchsserie aus Kfz

    • Bobenheim-Roxheim – versuchte Einbruchsserie aus Kfz
      Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen, den 09.10.2025, gegen 04:50 Uhr bis 05:50 Uhr wurden in der Haardstraße in Bobenheim-Roxheim soweit bislang bekannt sieben Personenkraftwagen beschädigt. Ein bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannter Täter schlug an den Fahrzeugen die Heckscheibe ein und durchwühlte den Innenraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet. Neben einem Personenkraftwagen konnte ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com