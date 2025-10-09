  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Worms – 40 Jahre später: Ehemalige Studierende feiern Jubiläum an der Hochschule Worms

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 27. September 2025 kehrten rund 80 Absolventinnen und Absolventen an ihre Hochschule zurück, um gemeinsam ihr 40-jähriges Abschlussjubiläum zu begehen. Gäste aus allen Fachbereichen waren angereist, um diesen besonderen Tag miteinander zu feiern und Erinnerungen an ihre Studienzeit aufleben zu lassen. Der Empfang begann im Audimax mit einem festlichen Sektempfang, der den Auftakt für einen abwechslungsreichen Tag bildete. In einem Kurzvortrag betonte der 1. Vorsitzende des Alumni Club Worms (ACW), Professor Mario Stoffels, die Bedeutung von Zusammenhalt und lebenslangen Verbindungen über die Studienzeit hinaus. Ein Höhepunkt des Tages war das Wiedersehen mit den ehemaligen Professor:innen Burkhard Strobel und Ingrid Steinbach. Ihre Anwesenheit weckte zahlreiche Erinnerungen an die Studienzeit und sorgte für herzliche Begegnungen. Im Anschluss an den offiziellen Teil hatten die Alumni die Möglichkeit, den Campus bei einem Rundgang neu zu entdecken. Viele nutzten die Gelegenheit, vertraute Orte wiederzusehen und zugleich die Weiterentwicklungen der Hochschule kennenzulernen.

„Es war bewegend zu sehen, wie lebendig die Verbundenheit auch nach 40 Jahren noch ist“, sagte das Alumni-Team der Hochschule, das die Veranstaltung organisiert hatte. „Solche Jubiläen zeigen, dass unsere Hochschule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort fürs Leben ist.“ Das Jubiläum wurde so zu einem lebendigen Wiedersehen voller Gespräche, gemeinsamer Momente und Erinnerungen – ein Tag, an dem Tradition und Zukunft miteinander verbunden wurden.

Quelle:
Fotografin / Ute Giebler

﻿

