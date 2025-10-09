Viernheim – KFZ- und Gewerbeanmeldung – In Viernheim schon heute online möglich



Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der kürzlich vorgestellten „Modernisierungsagenda“ verfolgt das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) das Ziel, digitale Verwaltungsangebote zu

bündeln und zu verbessern.

Unter anderem wurde angekündigt, dass die internetbasierte

Fahrzeugzulassung künftig zentral über das Kraftfahrt-Bundesamt erfolgen soll. Gleiches gilt

für die Gewerbeanmeldung. In der medialen Berichterstattung wurde dies teils als erstmalige

Einführung digitaler Anmeldemöglichkeiten dargestellt.

Für die Stadt Viernheim ist das jedoch ein längst gelebter Standard: „Wir bieten diese

digitalen Dienstleistungen schon seit geraumer Zeit an – für Bürgerinnen und Bürger bequem

erreichbar über unsere städtische Website sowie die Viernheim-App“, betont Bürgermeister

Matthias Baaß.

Bereits jetzt können Bürgerinnen und Bürger in Viernheim bequem von zu Hause aus ihr

Fahrzeug online zulassen – ganz ohne Behördengang. Möglich macht das die zentrale

Plattform des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), die direkt über die städtische Homepage

www.viernheim.de oder die Viernheim-App erreichbar ist.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Gewerbeanmeldung: Auch bei diesem Verwaltungsakt

besteht bereits jetzt die Möglichkeit, den Antrag vollständig online zu stellen. Über die

genannten Zugänge gelangen Nutzerinnen und Nutzer direkt zum entsprechenden Online-

Service.

Hintergrund: Was das Bundeskabinett plant

Mit der "Modernisierungsagenda" verfolgt das Bundesministerium für Digitales und

Staatsmodernisierung (BMDS) das Ziel, deutschlandweit Verwaltungsdienstleistungen zu

vereinheitlichen, zentrale Portale zu schaffen und papierbasierte Verfahren abzulösen. Ein

Schwerpunkt liegt auf sogenannten „lebenslagenbasierten“ Online-Angeboten – also

Services, die auf konkrete Lebenssituationen zugeschnitten sind, etwa Umzug, Geburt oder

Unternehmensgründung. Die Agenda soll bis 2028 umgesetzt werden.

„Diese Schritte auf Bundesebene begrüßen wir ausdrücklich“, so Bürgermeister Baaß. „Sie

zeigen aber auch, dass Kommunen wie Viernheim in vielen Bereichen bereits jetzt

pragmatische und bürgernahe Lösungen anbieten.“

Noch mehr digitale Services

Die digitale Verwaltung der Stadtverwaltung umfasst neben KFZ- und Gewerbeanmeldung

bereits eine Vielzahl weiterer Online-Dienste. Dazu zählen u. a. Meldebescheinigungen und

Führungszeugnisse beantragen, Wohnsitz anmelden, Rundfunkgebührenbefreiung, Termine

im Bürgerbüro online buchen, Urkundenanforderung, Online-Kita-Anmeldung, die

Beantragung von Briefwahlunterlagen oder der Mängelmelder zur schnellen Kommunikation

mit der Verwaltung.

Alle Angebote sind zentral gebündelt von A bis Z unter www.viernheim.de sowie in der

Viernheim-App abrufbar.

Quelle: Stadt Viernheim