09.10.2025, 21:03 Uhr

Viernheim – KFZ- und Gewerbeanmeldung – In Viernheim schon heute online möglich


Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der kürzlich vorgestellten „Modernisierungsagenda“ verfolgt das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) das Ziel, digitale Verwaltungsangebote zu
bündeln und zu verbessern.

Unter anderem wurde angekündigt, dass die internetbasierte
Fahrzeugzulassung künftig zentral über das Kraftfahrt-Bundesamt erfolgen soll. Gleiches gilt
für die Gewerbeanmeldung. In der medialen Berichterstattung wurde dies teils als erstmalige
Einführung digitaler Anmeldemöglichkeiten dargestellt.

Für die Stadt Viernheim ist das jedoch ein längst gelebter Standard: „Wir bieten diese
digitalen Dienstleistungen schon seit geraumer Zeit an – für Bürgerinnen und Bürger bequem
erreichbar über unsere städtische Website sowie die Viernheim-App“, betont Bürgermeister
Matthias Baaß.

Bereits jetzt können Bürgerinnen und Bürger in Viernheim bequem von zu Hause aus ihr
Fahrzeug online zulassen – ganz ohne Behördengang. Möglich macht das die zentrale
Plattform des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), die direkt über die städtische Homepage
www.viernheim.de oder die Viernheim-App erreichbar ist.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Gewerbeanmeldung: Auch bei diesem Verwaltungsakt
besteht bereits jetzt die Möglichkeit, den Antrag vollständig online zu stellen. Über die
genannten Zugänge gelangen Nutzerinnen und Nutzer direkt zum entsprechenden Online-
Service.

Hintergrund: Was das Bundeskabinett plant
Mit der "Modernisierungsagenda" verfolgt das Bundesministerium für Digitales und
Staatsmodernisierung (BMDS) das Ziel, deutschlandweit Verwaltungsdienstleistungen zu
vereinheitlichen, zentrale Portale zu schaffen und papierbasierte Verfahren abzulösen. Ein
Schwerpunkt liegt auf sogenannten „lebenslagenbasierten“ Online-Angeboten – also
Services, die auf konkrete Lebenssituationen zugeschnitten sind, etwa Umzug, Geburt oder
Unternehmensgründung. Die Agenda soll bis 2028 umgesetzt werden.

„Diese Schritte auf Bundesebene begrüßen wir ausdrücklich“, so Bürgermeister Baaß. „Sie
zeigen aber auch, dass Kommunen wie Viernheim in vielen Bereichen bereits jetzt
pragmatische und bürgernahe Lösungen anbieten.“

Noch mehr digitale Services
Die digitale Verwaltung der Stadtverwaltung umfasst neben KFZ- und Gewerbeanmeldung
bereits eine Vielzahl weiterer Online-Dienste. Dazu zählen u. a. Meldebescheinigungen und
Führungszeugnisse beantragen, Wohnsitz anmelden, Rundfunkgebührenbefreiung, Termine
im Bürgerbüro online buchen, Urkundenanforderung, Online-Kita-Anmeldung, die
Beantragung von Briefwahlunterlagen oder der Mängelmelder zur schnellen Kommunikation
mit der Verwaltung.

Alle Angebote sind zentral gebündelt von A bis Z unter www.viernheim.de sowie in der
Viernheim-App abrufbar.

Quelle: Stadt Viernheim

﻿

