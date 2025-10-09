Speyer – 50 Jahre Seenotrettungskreuzer „John T. Essberger“ der DGzRS Lebhaftes Jubiläumsprogramm im Technik Museum Speyer



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein halbes Jahrhundert Seenotretter-Geschichte, technische Innovation,

menschlicher Mut auf hoher See und ein spektakulärer Weg vom Meer ins Museum:

Am Samstag, 18. Oktober 2025, feiert das Technik Museum Speyer das 50-jährige Jubiläum des

Seenotrettungskreuzers John T. Essberger der Deutschen Gesellschaft zur Rettung

Schiffbrüchiger (DGzRS) mit einem außergewöhnlichen Jubiläumsprogramm. Ab 10 Uhr

erleben Besucher eine Mischung aus Technik, Tradition und Emotion: authentische

Erlebnisführungen, Motorenstarts zur vollen Stunde, musikalische Auftritte eines Shanty-

Chors, seltene Sammlerstücke und maritime Modellbaukunst – und das alles im regulären

Museumseintritt enthalten.

Erlebnisführungen – Geschichte zum Anfassen

Das Technik Museum Speyer und die DGzRS verbindet seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft.

Ehemalige Crewmitglieder kümmern sich bis heute liebevoll um „ihren“ Seenotrettungskreuzer,

führen Wartungen durch und erzählen von ihren Einsätzen. Am 18. Oktober laden sie gemeinsam

mit dem Museum zu Erlebnisführungen rund um das 50-jährige Jubiläum ein. Besucher können

direkt mit den Seenotrettern ins Gespräch kommen, authentische Geschichten hören und Bereiche

des Kreuzers betreten, die sonst verschlossen bleiben.

Zwischen 10:00 und 17:00 Uhr finden fortlaufend Führungen statt – ohne Voranmeldung.

Jede volle Stunde werden die Hauptmaschinen gestartet – ein Moment, der unter die Haut geht,

wenn das Dröhnen der Motoren über das Gelände hallt und das Spezialschiff für Minuten wieder

lebendig wird.

Diese Rundgänge sind weit mehr als Technikführungen: Sie sind emotionale Zeitreisen. Wie war

es, bei Sturm in der Ostsee auszurücken? Wie läuft eine Rettungsmission bei Windstärke 9 und

mehr ab? Und wie fühlt es sich an, wenn das eigene Schiff im Museum weiterlebt?

Die Antworten geben die Männer, die einst an Bord waren – ihre Erlebnisse machen die Führungen

zu einem Höhepunkt im Jahresprogramm.



Der spektakuläre Transport

Bevor die John T. Essberger ihren Platz im Technik Museum Speyer fand, unternahm sie selbst im

Mai 2011 eine letzte große Reise – ein logistisches Abenteuer, das zu den spektakulärsten

Transporten der Museumsgeschichte zählt. Nach ihrem aktiven Dienst sollte das Schiff als

technisches Denkmal erhalten bleiben. Doch wie bringt man ein 44 Meter langes und 185 Tonnen

schweres Schiff weit ins Landesinnere? Die Lösung: ein Transport über Wasser und Land.

Von Fehmarn führte der Weg über Hamburg, Rotterdam, Koblenz und Mainz bis nach Speyer. Bis

Duisburg ging es auf eigenem Kiel. Dort allerdings musste der Seenotrettungskreuzer aufgrund des

unerwartet niedrigen Wasserstands des Rheins auf einen Ponton verladen werden. Im Naturhafen

Speyer schließlich ging es an Land und per Spezialtieflader wenige Kilometer bis zum letzten

Liegeplatz im Museum. Für die DGzRS ebenso wie für die Transportprofis des Museums bedeutete

die Reise enorme Herausforderungen.

Mehrere Wochen dauerte der Transport und sorgte deutschlandweit für Aufsehen. Fotos zeigen den

gewaltigen Rumpf auf einem Schwerlastkran, auf einem großen Ponton in romantischer

Rheinkulisse und schließlich in den engen Straßen von Speyer – beeindruckende Zeugnisse eines

einzigartigen Unterfangens. Als die John T. Essberger schließlich Speyer erreichte, war das ein

emotionaler Moment für Crew, Techniker und Museumsmitarbeiter. Nach aufwendigen Arbeiten am

Schiff – unter anderem mussten der zum Transport demontierte Mast wieder aufgerichtet und das

getrennt gereiste Tochterboot „Elsa“ wieder in der Heckwanne platziert werden – wurde der

Seenotrettungskreuzer im Oktober 2011 für Besucher eröffnet – vollständig begehbar, mit originaler

Ausstattung und unverändertem Charakter.

Heute ist er nicht mehr als Retter auf See im Einsatz, sondern als lebendiges Denkmal maritimer

Technik, Mut und Menschlichkeit – und als Botschafter im Binnenland für die unabhängige, rein

spendenfinanzierte Arbeit der DGzRS auf Nord- und Ostsee. Und am 18. Oktober 2025 feiert die

„John T. Essberger“ – gemeinsam mit den Seenotrettern und dem Publikum – ihr halbes Jahrhundert

Geschichte.

Jubiläumsprogramm – ein Tag voller maritimer Highlights

Zum 50. Jubiläum der John T. Essberger hat das Museum gemeinsam mit der DGzRS und der

ehemaligen Crew ein stimmungsvolles Sonderprogramm zusammengestellt.

Programmpunkte am 18. Oktober 2025:

• Motorenstarts zu jeder vollen Stunde zwischen 10 und 17 Uhr

• Erlebnisführungen mit den Seenotrettern, ehemaligen Besatzungsmitgliedern des Schiffes

• Ehrenamtliche Mitarbeiter der DGzRS informieren über die Arbeit der Seenotretter auf Nord-

und Ostsee, bei jedem Wetter, rund um die Uhr

• Auftritte eines Shanty-Chors mit traditionellen Seemannsliedern

• Limitierter Kunstdruck der John T. Essberger (nur an diesem Tag erhältlich)

• Originaler letzter Bordstempel – exklusiv im Jubiläums-Einsatz

• Schwimmfähige Bootsmodelle, darunter ein aufwendig gefertigtes Modell der John T.

Essberger

So wird der Tag nicht nur technisch spannend, sondern auch emotional und musikalisch

unvergesslich. Der Shanty-Chor sorgt mit Klassikern der Seefahrt für maritime Gänsehautmomente

– ein musikalischer Dank an alle, die sich auf See für andere eingesetzt haben. Sammler dürfen

sich über den Bordstempel und den Kunstdruck freuen, die das Jubiläum zu einem besonderen

Ereignis machen. Und Modellbaufans können detailreiche Schiffsmodelle bestaunen – Symbole für

Präzision, Leidenschaft und Faszination für die Technik auf hoher See.

