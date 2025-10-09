Sinsheim – KLIMA Forum: „Die Zukunft der Mobilität – Wie Mobilität unsere Städte lebenswerter machen kann“ – 19. Oktober 2025 | 15:00–17:00 Uhr | KLIMA ARENA, Sinsheim

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie kann Mobilität so gestaltet werden, dass sie nicht nur das Klima schützt, sondern auch die Lebensqualität in unseren Städten verbessert? Diese Frage steht im Mittelpunkt des nächsten KLIMA Forums am 19. Oktober in der KLIMA ARENA. Prof. Dr. Jochen Eckart, Verkehrsökologe am Baden-Württemberg Institut für nachhaltige Mobilität BWIM, zeigt in seinem Vortrag, wie eine nachhaltige Verkehrswende gelingt. Dabei geht es nicht nur um Technik – im Zentrum stehen die Menschen und die ökologischen Grenzen unseres Planeten. „Unser heutiges Verkehrssystem bietet eine hohe Erreichbarkeit, verursacht aber große Umweltprobleme – etwa durch CO₂-Ausstoß, Lärm, Luftschadstoffe und Flächenverbrauch“, erklärt Prof. Eckart. „Wir brauchen neue Konzepte, die Städte nachhaltiger und lebenswerter machen.“ Der Vortrag stellt konkrete Maßnahmen und Strategien vor und zeigt, wie gesellschaftliche Akzeptanz für den Wandel entstehen kann – als Grundlage für Städte der Zukunft.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: KLIMASTIFTUNG FÜR BÜRGER

Weitere Informationen: https://klima-arena.de/events/