Sandhausen – Sandhäuser Fest der Feste beginnt – Vier Tage lang großes Amüsement, gelebte Tradition und innige Gemeinschaft bei der Kerwe – Kerwekomitee feiert 20-jähriges Bestehen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Was geht ab? Die Kerwe geht ab“ – Bürgermeister Hakan Günes kann und will seine Vorfreude auf das Sandhäuser Fest der Feste gar nicht verbergen. Vier Tage lang, von Samstag bis Dienstag, 11. bis 14. Oktober 2025, stehen großes Amüsement, gelebte Tradition und inniges Gemeinschaftsgefühl an erster Stelle, wenn die Vereine, die Bürgerinnen und Bürger sowie viele Gäste aus der Region die Sandhäuser Ortsmitte in einen wahren Festplatz voller Lebensfreude verwandeln. „Ich freue mich darauf und wünsche mir, dass viele Besucherinnen und Besucher mit uns Sandhäusern eine wunderbare, erlebnisreiche und friedliche Kerwe feiern. Es ist einmal mehr angerichtet für fantastische Momente im Herzen unserer Gemeinde“, sagt Bürgermeister Günes. Den Auftakt bildet die 43. Hobbykünstlerausstellung, die am Freitag, 10. Oktober, um 18 Uhr eröffnet wird. „Uns war wichtig, die Hobbykünstlerausstellung stattfinden zu lassen, auch wenn die Festhalle, die ja gerade saniert und erweitert wird, nicht zur Verfügung steht. So haben wir keine Mühen gescheut, um sie erstmals im Rathaus zu ermöglichen“, erklärt Bürgermeister Hakan Günes.

Der bunte, traditionelle Kerweumzug nimmt am Samstag, 11. Oktober, an der Ecke Konrad-Adenauer-Straße/Straße Am Schelmengrund Aufstellung, ehe sich der ausgelassene Lindwurm der Sandhäuser Vereine samt Kurpfälzer Fanfarenzug Wiesloch ab 13.45 Uhr durch die Straßen (durch die Theodor-Heuss-Straße, Stranggasse, Große Ringstraße, Waldstraße, Hauptstraße, Bahnhofstraße zum Festplatz) zieht. Vorne weg die Kerweschlumpel und das Kerwekomitee, das den Rathaus-Vorplatz ansteuert. Apropos: „Das Kerwekomitee wurde vor 20 Jahren als Verein eingetragen. Kerweschlackel Jochen Köhler und seine Kollegen machen einen prima Job: Nicht zuletzt ihrem unermüdlichen Einsatz, ihrem Witz, ihrer Kreativität und den legendären Reden ist es zu verdanken, dass die Sandhäuser Kerwe derart mitreißend wirkt und in Erinnerung bleibt“, sagt Bürgermeister Hakan Günes, dankt dem Komitee von Herzen und hofft, dass es auch weiterhin so vortrefflich zur Kerwe beiträgt. Um 14.30 Uhr bittet der Musikvereins Sandhausen vor dem Rathaus zum Platzkonzert und ab 15.00 Uhr erfolgt der Einmarsch der Kerweschlumpel. Jetzt wird es immer spannender: Die Trauungszeremonie wird eröffnet, ehe die Trauung der Kerweschlumpel mit dem Kerweborscht durch Kerwepfarrer Holger Menges vollzogen wird. Es folgt die Kerwerede des Kerweschlackels Jochen Köhler.

Die offizielle Eröffnung übernimmt Bürgermeister Hakan Günes, der das erste Fass mit dem Sandhäuser Bier ansticht. Das Welde No1 Slow Beer Pils ist aus original Sandhäuser Aromahopfen gebraut, eigens angebaut, gemeinschaftlich beim „Hopfe zopfe“ gezopft und anschließend durch die Welde Braumanufaktur in Plankstadt gebraut. „Das ist Heimat im Glas“, betont Bürgermeister Hakan Günes. Bei Freibier und Brezeln ist gewiss – die Sandhäuser Straßenkerwe läuft und nun sind auch die Fahrgeschäfte auf dem Festplatz geöffnet.

Der Kerwesonntag, 12. Oktober, steht ab 10.00 Uhr zunächst im Zeichen des ökumenischen Gottesdiensts auf dem Rathaus-Vorplatz unter Begleitung des evangelischen Posaunenchors Sandhausen. Die Straßenkerwe startet ab 10.30 Uhr. Und mit dem Verkaufsoffenen Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr bringen die Mitglieder des Gewerbevereins und weitere Unternehmen im Ortskern Angebot und Nachfrage in lockerer Atmosphäre zusammen. Ab 14 Uhr wird außerdem das Heimatmuseum zum Anziehungspunkt. Am Kerwemontag, 13 Oktober, wird um 10 Uhr mit dem traditionellen Frühschoppen mit kulinarischen Spezialitäten an den Ständen der Straßenkerwe und in den öffentlichen Gaststätten gestartet. Auch die Fahrgeschäfte laden dann zum Spaßhaben ein.



Der Kerwedienstag, 14. Oktober, bietet den Großen Familiennachmittag auf dem Festplatz, wo die Fahrgeschäfte ab 14.00 Uhr mit ermäßigten Preisen aufwarten. Um 19.00 Uhr begibt sich der Umzug vom Rathaus aus zum Schulzentrum und alsbald ist gewiss, dass die Einäscherung der Kerweschlumpel unter Sicherung der Freiwilligen Feuerwehr Sandhausen auch das Ende der diesjährigen Kerwe bedeutet.

„Mein besonderer Dank gilt schon heute allen Beteiligten, die unser Fest der Feste durch ihr enormes Engagement mit Leben füllen und zum Erfolg führen. Unsere Vereine, unsere Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger ziehen an einem Strang – Wahnsinn. Danke für die gute Zusammenarbeit sage ich auch allen Anwohnerinnen und Anwohnern, die große Toleranz beweisen“, sagt Bürgermeister Hakan Günes.

