Sandhausen – Diebe entwendeten Schmuck aus Wohnhaus während Bewohner anwesend waren – Zeugenaufruf

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag um kurz vor 13:00 Uhr betraten zwei Unbekannte ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße und entwendeten Schmuckstücke. Während die 70-jährige Bewohnerin des Hauses im Garten arbeitete, nutzten zwei bislang unbekannte Täter die offenstehende Terrassentür zum Betreten des Hauses. Dort eigneten sie sich mehrere Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer von bislang unbekanntem Wert an. Nachdem der 71-jährige Bewohner des Hauses auf die Täter aufmerksam wurde, ergriffen diese die Flucht. Dem geschädigten Ehepaar gelang es zunächst, die Täter noch vor dem Anwesen zu ergreifen. Diese rissen sich allerdings los und flüchteten endgültig fußläufig über ein Nachbargrundstück in Richtung Heidelberger Straße. Bei dem Versuch, die Täter festzuhalten, wurde die 71-jährige Frau zu Boden gestoßen. Hierdurch verletzte sie sich jedoch nicht.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

– männlich,

– ungefähr 30 bis 35 Jahre alt,

– etwa 170 bis 175 cm groß,

– schlanke Statur,

– bekleidet mit dunkler Trainingsanzughose und weißem Oberteil

und

– männlich,

– ungefähr 30 bis 35 Jahre alt,

– etwa 170 bis 175 cm groß,

– kräftige Statur,

– bekleidet mit dunklem Jogginganzug und Handschuhen.

Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls wurden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Es werden Personen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder der Flucht der beiden Täter mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim