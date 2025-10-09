Rosenberg – bfv-Ehrenmitglied Klaus Zimmermann wird 75

Rosenberg/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Klaus Zimmermann, Ehrenmitglied des bfv und Ehrenkreisvorsitzender des Fußballkreises Buchen, feiert am 11. Oktober seinen 75. Geburtstag. Der Badische Fuß-ballverband gratuliert herzlich. Für Klaus Zimmermann begann die ehrenamtliche Laufbahn beim TSV Rosenberg. Seit 1984 war er dort Beisitzer, Schriftführer und schließlich zehn Jahre lang Vorsitzender. 1995 stieg er als stellvertretender Vorsitzender beim Fußballkreis Buchen ein. Zwei Jahre später übernahm er die Ämter des Ehrenamtsbeauftragten, des Staffelleiters für Herren und Frauen und des Kreisvorsit-zenden. Nach 23 Jahren, also fast einem Vierteljahrhundert als Kreisvorsitzender, setzte Zim-mermann 2020 mit 70 Jahren einen Schlussstrich unter seine ehrenamtliche Laufbahn.

„Mittlerweile sind schon fünf Jahre seit dem Ausscheiden von Klaus aus seinen Ämtern vergan-gen und mir persönlich kommt es so vor, als ob es erst gestern gewesen wäre. Wir hatten tolle gemeinsame Jahre beim bfv, mit vielen guten und intensiven Gespräch über den Fußball und seine Entwicklung. Sehr geschätzt habe ich seine sachliche, ausgleichende und ruhige Art, mit der er sich den Themen stellte und stets nicht nach Problemen, sondern nach Lösungen suchte. Er war und ist ein großer Vertreter des Fußballs im Odenwald und weit darüber hinaus“, sagt bfv-Präsident Ronny Zimmermann.

Für sein Engagement im Badischen Fußballverband erhielt Klaus Zimmermann die Verbandseh-rennadeln in Bronze, Silber und Gold. Beim bfv-Verbandstag am 28. November 2020 endete seine Tätigkeit als Kreisvorsitzender und im Verbandsvorstand, seither ist er Ehrenmitglied im bfv und Ehrenkreisvorsitzender des Fußballkreises Buchen. „Ich freue mich nach wie vor auf jede Begegnung mit Klaus. Daher wünsche ich ihm alles Gute, einen tollen Ehrentag im Kreise seiner Lieben und danke ihm nochmals für sein herausragendes Wirken für den bfv!“, gratuliert Ronny Zimmermann.

Quelle: bfv