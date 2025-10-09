Reutlingen – Bundesweiter Schlag gegen Underground Economy Szene

Reutlingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung des Cybercrime-Zentrums Baden-Württemberg und der Polizeipräsidien Offenburg und Reutlingen. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe angesiedelte Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg und die Ermittler der Polizeipräsidien Offenburg und Reutlingen haben im Kampf gegen Cyberkriminalität einen erneuten Erfolg zu verzeichnen. In enger Kooperation ist es den Strafverfolgungsbehörden gelungen, illegale Aktivitäten und deren Verursacher in der scheinbaren Anonymität des Internets aufzuspüren. Bereits vor geraumer Zeit war es den Ermittlern gelungen, die Server mehrerer Online-Marktplätze für illegale Waren und Dienstleistungen zu identifizieren und abzuschalten. Dabei konnten auch die hinter den jeweiligen Plattformen liegenden Kundendatenbanken gesichert werden. Auf den Plattformen wurden u.a. gefälschte Dokumente, ausgespähte Zugangsdaten zu diversen Benutzerkonten sowie illegale Dienstleistungen zur Begehung unterschiedlicher Betrugsdelikte angeboten und verkauft.

Durch akribische und personalintensive Ermittlungen gelang es den Cyberermittlern, ausgehend von den Informationen in den Datenbanken, zahlreiche Kunden der illegalen Plattformen, welche die erworbenen Leistungen in Bitcoin bezahlt hatten, zu identifizieren. Im Rahmen eines bundesweiten Action Days wurden nunmehr am Mittwoch (8.10.2025) durch die jeweils örtlich zuständigen Strafverfolgungsbehörden unter Koordinierung der Ermittler aus Baden-Württemberg in rund einem Dutzend Fälle Durchsuchungsbeschlüsse bei den Kunden der Plattformen vollstreckt und dabei umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt, dessen Auswertung derzeit noch andauert. Den Personen wird dabei u.a. Betrug mittels Kleinanzeigenportalen, Fälschung beweiserheblicher Daten und Online-Banking-Betrug vorgeworfen. In Baden-Württemberg wurden insgesamt 3 Objekte im Rhein-Neckar-Kreis sowie im Landkreis Schwäbisch Hall durchsucht.

Bundesweit nahmen folgende Staatsanwaltschaften am Action Day teil:

– Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt – ZIT

– Staatsanwaltschaft Itzehoe

– Staatsanwaltschaft Köln

– Staatsanwaltschaft Magdeburg

– Staatsanwaltschaft Mainz

– Staatsanwaltschaft Osnabrück

Quelle: Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe / Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg