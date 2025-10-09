Nußloch – 30-Jähriger von Unbekanntem mit Schreckschusswaffe angegriffen – Zeugenaufruf

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 30-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in Nußloch von einem unbekannten Täter mit einer Schreckschusswaffe angegriffen. Der 30-Jährige hielt sich kurz nach 21 Uhr vor einem Imbissgeschäft in der Loppengasse auf, als ein unbekannter Mann ihn ansprach und aufforderte mit zu dessen Fahrzeug zu kommen. Der 30-Jährige folgte dem Mann um die Ecke, wo das Auto stehen solle. Unvermittelt drehte sich der Unbekannte um, zog eine Schreckschusswaffe und schoss dem 30-Jährigen ins Gesicht. Anschließend stieg er in ein Auto und fuhr rasch davon. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte eine blutende Verletzung an der Nase. Zur Untersuchung und Behandlung wurde er in eine Heidelberger Fachklinik gebracht.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

– männliche Person

– ca. 30 bis 40 Jahre alt

– kräftige Statur

– osteuropäisches Erscheinungsbild

– 3-Tage-Bart

– kurze Haare

– zur Bekleidung liegen keine näheren Informationen vor

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einer silbernen 1er-BMW gehandelt haben, näheres hierzu ist nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, und sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim