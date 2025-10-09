Mannheim – Seniorenmentorin Christine Bär zu Nachbarschaftsforen und Internetplattformen im Internet: Gemeinsam statt einsam

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Soziale Kontakte halten gesund und machen glücklich. Doch im Alter werden Gelegenheiten zum Austausch seltener. Die Senioren-Medienmentorin Christine Bär zeigt in ihrem Vortrag

am Mittwoch, 15. Oktober 2025, 10 Uhr

in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Käfertal, Veilchenstraße 41, 68309 Mannheim,

wie Internetplattformen und Nachbarschaftsforen helfen können, neue Kontakte zu knüpfen und worauf man achten sollte, um Enttäuschungen zu vermeiden. Die Teilnehmer*innen erhalten praxisnahe Tipps, wie sie Gleichgesinnte für Hobbys finden, Bekanntschaften aufbauen und dabei sicher im Netz unterwegs sind. Christine Bär spricht aus Erfahrung: Ihre große Liebe hat sie selbst online gefunden.

Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten: stadtbibliothek.kaefertal@mannheim.de oder Tel. 0621 733493

Quelle: Stadt Mannheim